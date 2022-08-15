Овчарки догоняли проигравших Фото: Алексей Андронов © URA.RU

В Перми сотрудникам IT-компании, которые собрались отметить 10-летие фирмы, пришлось убегать от служебных овчарок. Удалось не всем, но никто не пострадал, рассказала URA.RU HR-директор компании «Умный маркетинг» Мария Малышева. Собак спускали профессионалы-кинологи, а участники конкурса были одеты в спецкостюм.

«Этап с собаками такой — если команда проигрывает в перетягивании каната силачу, то за одним из ее членов спускают овчарку. По отзывам коллег, мы превзошли их ожидания, ведь еще были прыжки с девятиэтажки, гонки на квадроциклах и другие экстремальные соревнования», — рассказала Мария.

По ее словам, главное в таких случаях — безопасность. Подготовка к корпоративу заняла около двух месяцев. «Надо учесть все нюансы, проработать безопасность каждого элемента игры: надежность страховочных тросов, защитную форму, которая спасала от собаки, и так далее», — поясняет Мария. Праздником все остались довольны, теперь главная проблема для HR-директора — как сделать следующий корпоратив не менее интересным.