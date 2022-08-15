15 августа 2022

В Перми на участников корпоратива спустили собак. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарты. Сургут , собака, служебная собака, овчарка
Овчарки догоняли проигравших Фото:

В Перми сотрудникам IT-компании, которые собрались отметить 10-летие фирмы, пришлось убегать от служебных овчарок. Удалось не всем, но никто не пострадал, рассказала URA.RU HR-директор компании «Умный маркетинг» Мария Малышева. Собак спускали профессионалы-кинологи, а участники конкурса были одеты в спецкостюм.

«Этап с собаками такой — если команда проигрывает в перетягивании каната силачу, то за одним из ее членов спускают овчарку. По отзывам коллег, мы превзошли их ожидания, ведь еще были прыжки с девятиэтажки, гонки на квадроциклах и другие экстремальные соревнования», — рассказала Мария.

По ее словам, главное в таких случаях — безопасность. Подготовка к корпоративу заняла около двух месяцев. «Надо учесть все нюансы, проработать безопасность каждого элемента игры: надежность страховочных тросов, защитную форму, которая спасала от собаки, и так далее», — поясняет Мария. Праздником все остались довольны, теперь главная проблема для HR-директора — как сделать следующий корпоратив не менее интересным.

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В Перми сотрудникам IT-компании, которые собрались отметить 10-летие фирмы, пришлось убегать от служебных овчарок. Удалось не всем, но никто не пострадал, рассказала URA.RU HR-директор компании «Умный маркетинг» Мария Малышева. Собак спускали профессионалы-кинологи, а участники конкурса были одеты в спецкостюм. «Этап с собаками такой — если команда проигрывает в перетягивании каната силачу, то за одним из ее членов спускают овчарку. По отзывам коллег, мы превзошли их ожидания, ведь еще были прыжки с девятиэтажки, гонки на квадроциклах и другие экстремальные соревнования», — рассказала Мария. По ее словам, главное в таких случаях — безопасность. Подготовка к корпоративу заняла около двух месяцев. «Надо учесть все нюансы, проработать безопасность каждого элемента игры: надежность страховочных тросов, защитную форму, которая спасала от собаки, и так далее», — поясняет Мария. Праздником все остались довольны, теперь главная проблема для HR-директора — как сделать следующий корпоратив не менее интересным.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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