Жителей Курганской области предупредили о первых заморозках. Скрин

17 августа 2022 в 13:09 Размер текста - 17 +

Курганские синоптики предупредили о заморозках в воздухе и на почве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганское ГУ МЧС опубликовало штормовое предупреждение, в котором сообщило о заморозках в воздухе и на почве. Информация появилась на сайте управления. «Местами по Курганской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2 градусов», — известили в ГУ МЧС. Похолодание ожидается в ночное время. Данные о вероятном похолодании разместили и на сайте курганского ЦГМС. Согласно прогнозу, заморозки до -2 градусов вероятны в ночное время 18 и 19 августа, после чего потеплеет. Ранее URA.RU сообщало, что в День города в Кургане ожидается умеренно теплая погода. 20 августа температура воздуха не поднимется выше +20 градусов тепла. В Курганской области вероятны первые заморозки скриншот: сайт Курганского ЦГМС

Курганское ГУ МЧС опубликовало штормовое предупреждение, в котором сообщило о заморозках в воздухе и на почве. Информация появилась на сайте управления. «Местами по Курганской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2 градусов», — известили в ГУ МЧС. Похолодание ожидается в ночное время. Данные о вероятном похолодании разместили и на сайте курганского ЦГМС. Согласно прогнозу, заморозки до -2 градусов вероятны в ночное время 18 и 19 августа, после чего потеплеет. Ранее URA.RU сообщало, что в День города в Кургане ожидается умеренно теплая погода. 20 августа температура воздуха не поднимется выше +20 градусов тепла.