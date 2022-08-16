16 августа 2022

Жителей Курганской области предупредили о первых заморозках. Скрин

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Морозы. Курган, снег, рябина, иней, погода, заморозки, заморозки, холод, похолодание
Курганские синоптики предупредили о заморозках в воздухе и на почве Фото:

Курганское ГУ МЧС опубликовало штормовое предупреждение, в котором сообщило о заморозках в воздухе и на почве. Информация появилась на сайте управления.

«Местами по Курганской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2 градусов», — известили в ГУ МЧС. Похолодание ожидается в ночное время.

Данные о вероятном похолодании разместили и на сайте курганского ЦГМС. Согласно прогнозу, заморозки до -2 градусов вероятны в ночное время 18 и 19 августа, после чего потеплеет.

Ранее URA.RU сообщало, что в День города в Кургане ожидается умеренно теплая погода. 20 августа температура воздуха не поднимется выше +20 градусов тепла.

В Курганской области вероятны первые заморозки

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Курганское ГУ МЧС опубликовало штормовое предупреждение, в котором сообщило о заморозках в воздухе и на почве. Информация появилась на сайте управления. «Местами по Курганской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2 градусов», — известили в ГУ МЧС. Похолодание ожидается в ночное время. Данные о вероятном похолодании разместили и на сайте курганского ЦГМС. Согласно прогнозу, заморозки до -2 градусов вероятны в ночное время 18 и 19 августа, после чего потеплеет. Ранее URA.RU сообщало, что в День города в Кургане ожидается умеренно теплая погода. 20 августа температура воздуха не поднимется выше +20 градусов тепла.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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