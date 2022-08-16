Огромную партию зараженных слив пустили в Свердловскую область

17 августа 2022 в 14:38 Размер текста - 17 +

Эксперты объяснили, что щитовка не так опасна для продуктов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Специалисты свердловского управления Россельхознадзора пропустили в регион восьмитонную партию слив, в которой обнаружили вредителя — калифорнийскую щитовку. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления. «Калифорнийская щитовка относится к карантинным вредителям, ограниченно распространенным на территории РФ. <…> Пораженное калифорнийской щитовкой дерево ослабевает, его кора трескается и отмирает, листья преждевременно опадают, урожай резко снижается, затем дерево засыхает», — поделились в ведомстве. Там также отметили: высокий фитосанитарный риск возникает лишь при появлении щитовки в посадочном материале. В то время как зараженные щитовкой плоды особой опасности для человека не представляют — потому сливы из Кабардино-Балкарии и пустили в регион. Ранее URA.RU рассказывало, что щитовку видели и в других крупных фруктовых партиях — слив и нектаринов. И их так же допустили к продаже.

Специалисты свердловского управления Россельхознадзора пропустили в регион восьмитонную партию слив, в которой обнаружили вредителя — калифорнийскую щитовку. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления. «Калифорнийская щитовка относится к карантинным вредителям, ограниченно распространенным на территории РФ. <…> Пораженное калифорнийской щитовкой дерево ослабевает, его кора трескается и отмирает, листья преждевременно опадают, урожай резко снижается, затем дерево засыхает», — поделились в ведомстве. Там также отметили: высокий фитосанитарный риск возникает лишь при появлении щитовки в посадочном материале. В то время как зараженные щитовкой плоды особой опасности для человека не представляют — потому сливы из Кабардино-Балкарии и пустили в регион. Ранее URA.RU рассказывало, что щитовку видели и в других крупных фруктовых партиях — слив и нектаринов. И их так же допустили к продаже.