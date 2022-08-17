На молодежной тусовке в ХМАО придумали фестиваль для всего УрФО

17 августа 2022 в 16:43 Размер текста - 17 +

Планируется, что спортивный фестиваль «Разные люди» пройдет по всему Уральскому федеральному округу Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Участники молодежного форума «УТРО», который прошел в Ханты-Мансийске, придумали спортивный фестиваль «Разные люди». Планируется, что он будет проходить по всему УрФО. Об этом URA.RU рассказала соорганизатор проекта Арина Бедрина. «Спортивный фестиваль включает различные соревнования по разным придуманным видам спорта. Например, на самом форуме это было метание шишек на расстояние с закрытыми глазами. Или же еще был мокрый волейбол, где вместо мяча — шарики с водой, которые нужно подбрасывать тканым полотном. Планируется, что фестиваль будет проходить по всему УрФО, а зародился он прямо во время форума на площадке ЗОЖ-сообщества», — рассказала корреспонденту агентства Бедрина. Сейчас организаторы выбирают идеи спортивных соревнований, которые будут проводиться в регионах УрФО. Среди возможных форматов игра в вышибалы с водяными шариками под названием «Суета Нептуна», а также состязания «Арт-GPS», в котором участникам предстоит делать рисунки с помощью шагов. Ранее URA.RU рассказывало, что на форуме «УТРО» в Ханты-Мансийске три молодежных проекта жителей подшефной Макеевки (ДНР) получили гранты от округа. А команда альманаха улиц «Холод» из Сургута, которая собирается привлечь тату-мастеров к созданию одежды, выиграла на форуме грант в 440 тысяч рублей.

Участники молодежного форума «УТРО», который прошел в Ханты-Мансийске, придумали спортивный фестиваль «Разные люди». Планируется, что он будет проходить по всему УрФО. Об этом URA.RU рассказала соорганизатор проекта Арина Бедрина. «Спортивный фестиваль включает различные соревнования по разным придуманным видам спорта. Например, на самом форуме это было метание шишек на расстояние с закрытыми глазами. Или же еще был мокрый волейбол, где вместо мяча — шарики с водой, которые нужно подбрасывать тканым полотном. Планируется, что фестиваль будет проходить по всему УрФО, а зародился он прямо во время форума на площадке ЗОЖ-сообщества», — рассказала корреспонденту агентства Бедрина. Сейчас организаторы выбирают идеи спортивных соревнований, которые будут проводиться в регионах УрФО. Среди возможных форматов игра в вышибалы с водяными шариками под названием «Суета Нептуна», а также состязания «Арт-GPS», в котором участникам предстоит делать рисунки с помощью шагов. Ранее URA.RU рассказывало, что на форуме «УТРО» в Ханты-Мансийске три молодежных проекта жителей подшефной Макеевки (ДНР) получили гранты от округа. А команда альманаха улиц «Холод» из Сургута, которая собирается привлечь тату-мастеров к созданию одежды, выиграла на форуме грант в 440 тысяч рублей.