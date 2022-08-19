19 августа 2022

Politico: шесть стран Европы отказались от военных обещаний Киеву

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Флаги и портфели. Москва , россия, флаг, флаг евросоюз, флаг евросаюза, евросаюз
В ЕС впервые после начала спецоперации РФ на Украине не дали военных обещаний Киеву, пишет Politico Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Шесть крупнейших стран Европы не дали новых военных обещаний Украине в прошлом месяце. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на данные Кильского института мировой экономики.

«Согласно новым данным, в течение всего июля шесть крупнейших стран Европы не предлагали Украине никаких новых двусторонних военных обязательств — первый месяц, который произошел с тех пор, как Россия [начала спецоперацию на Украине]», — говорится в публикации. Там отмечено, что это указывает на то, что военная помощь Киеву может ослабнуть.

США и другие страны Запада значительно увеличили военную и финансовую помощь Киеву после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. По данным СМИ, в настоящее время Украина получила около 11 млрд долларов. США также отправили на Украину дальнобойные РСЗО HIMARS, сообщает телеканал 360.

Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян - спецоперации на Украине.
Подпишитесь на наш дайджест!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Шесть крупнейших стран Европы не дали новых военных обещаний Украине в прошлом месяце. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на данные Кильского института мировой экономики. «Согласно новым данным, в течение всего июля шесть крупнейших стран Европы не предлагали Украине никаких новых двусторонних военных обязательств — первый месяц, который произошел с тех пор, как Россия [начала спецоперацию на Украине]», — говорится в публикации. Там отмечено, что это указывает на то, что военная помощь Киеву может ослабнуть. США и другие страны Запада значительно увеличили военную и финансовую помощь Киеву после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. По данным СМИ, в настоящее время Украина получила около 11 млрд долларов. США также отправили на Украину дальнобойные РСЗО HIMARS, сообщает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...