Politico: шесть стран Европы отказались от военных обещаний Киеву

18 августа 2022 в 04:29 Размер текста - 17 +

В ЕС впервые после начала спецоперации РФ на Украине не дали военных обещаний Киеву, пишет Politico Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Шесть крупнейших стран Европы не дали новых военных обещаний Украине в прошлом месяце. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на данные Кильского института мировой экономики. «Согласно новым данным, в течение всего июля шесть крупнейших стран Европы не предлагали Украине никаких новых двусторонних военных обязательств — первый месяц, который произошел с тех пор, как Россия [начала спецоперацию на Украине]», — говорится в публикации. Там отмечено, что это указывает на то, что военная помощь Киеву может ослабнуть. США и другие страны Запада значительно увеличили военную и финансовую помощь Киеву после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. По данным СМИ, в настоящее время Украина получила около 11 млрд долларов. США также отправили на Украину дальнобойные РСЗО HIMARS, сообщает телеканал 360.

Шесть крупнейших стран Европы не дали новых военных обещаний Украине в прошлом месяце. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на данные Кильского института мировой экономики. «Согласно новым данным, в течение всего июля шесть крупнейших стран Европы не предлагали Украине никаких новых двусторонних военных обязательств — первый месяц, который произошел с тех пор, как Россия [начала спецоперацию на Украине]», — говорится в публикации. Там отмечено, что это указывает на то, что военная помощь Киеву может ослабнуть. США и другие страны Запада значительно увеличили военную и финансовую помощь Киеву после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. По данным СМИ, в настоящее время Украина получила около 11 млрд долларов. США также отправили на Украину дальнобойные РСЗО HIMARS, сообщает телеканал 360.