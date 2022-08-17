Жители Верхней Пышмы (Свердловская область) запустили салют с козырька подъезда многоэтажки, праздничным фейерверк устроили в честь дня рождения. Об этом сообщают очевидцы.
«Совсем с дуба рухнули, прямо под окнами у соседей. Теперь в квартирах дым», — рассказал очевидец telegram-каналу «8 район Верхняя Пышма, Среднеуральск». На видео слышно, как после салюта одного из жильцов дома поздравляют с днем рождения.
Инцидент произошел в доме на Успенском проспекте, 20 возле первого подъезда. Корреспондент URA.RU отправил запрос в полицию Верхней Пышмы. На момент публикации новости ответ не был получен.
Ранее URA.RU сообщало, что во время фейерверка 9 мая в Екатеринбурге часть залпов обрушилась в воду. В результате происшествия, очевидцев окатило водой и обсыпало дождем из искр.
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