Свердловчане запустили салют с козырька подъезда. «Теперь в квартирах дым»

18 августа 2022 в 05:47 Размер текста - 17 +

Свердловчане с козырька подъезда запустили фейерверк Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жители Верхней Пышмы (Свердловская область) запустили салют с козырька подъезда многоэтажки, праздничным фейерверк устроили в честь дня рождения. Об этом сообщают очевидцы. «Совсем с дуба рухнули, прямо под окнами у соседей. Теперь в квартирах дым», — рассказал очевидец telegram-каналу «8 район Верхняя Пышма, Среднеуральск». На видео слышно, как после салюта одного из жильцов дома поздравляют с днем рождения. Инцидент произошел в доме на Успенском проспекте, 20 возле первого подъезда. Корреспондент URA.RU отправил запрос в полицию Верхней Пышмы. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что во время фейерверка 9 мая в Екатеринбурге часть залпов обрушилась в воду. В результате происшествия, очевидцев окатило водой и обсыпало дождем из искр.

Жители Верхней Пышмы (Свердловская область) запустили салют с козырька подъезда многоэтажки, праздничным фейерверк устроили в честь дня рождения. Об этом сообщают очевидцы. «Совсем с дуба рухнули, прямо под окнами у соседей. Теперь в квартирах дым», — рассказал очевидец telegram-каналу «8 район Верхняя Пышма, Среднеуральск». На видео слышно, как после салюта одного из жильцов дома поздравляют с днем рождения. Инцидент произошел в доме на Успенском проспекте, 20 возле первого подъезда. Корреспондент URA.RU отправил запрос в полицию Верхней Пышмы. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что во время фейерверка 9 мая в Екатеринбурге часть залпов обрушилась в воду. В результате происшествия, очевидцев окатило водой и обсыпало дождем из искр.