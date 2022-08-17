17 августа 2022

Свердловчане запустили салют с козырька подъезда. «Теперь в квартирах дым»

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Салют День Победы. Пермь, салют, день победы, фейерверк, 9 мая 2022
Свердловчане с козырька подъезда запустили фейерверк Фото:

Жители Верхней Пышмы (Свердловская область) запустили салют с козырька подъезда многоэтажки, праздничным фейерверк устроили в честь дня рождения. Об этом сообщают очевидцы.

«Совсем с дуба рухнули, прямо под окнами у соседей. Теперь в квартирах дым», — рассказал очевидец telegram-каналу «8 район Верхняя Пышма, Среднеуральск». На видео слышно, как после салюта одного из жильцов дома поздравляют с днем рождения.

Инцидент произошел в доме на Успенском проспекте, 20 возле первого подъезда. Корреспондент URA.RU отправил запрос в полицию Верхней Пышмы. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что во время фейерверка 9 мая в Екатеринбурге часть залпов обрушилась в воду. В результате происшествия, очевидцев окатило водой и обсыпало дождем из искр.

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Жители Верхней Пышмы (Свердловская область) запустили салют с козырька подъезда многоэтажки, праздничным фейерверк устроили в честь дня рождения. Об этом сообщают очевидцы. «Совсем с дуба рухнули, прямо под окнами у соседей. Теперь в квартирах дым», — рассказал очевидец telegram-каналу «8 район Верхняя Пышма, Среднеуральск». На видео слышно, как после салюта одного из жильцов дома поздравляют с днем рождения. Инцидент произошел в доме на Успенском проспекте, 20 возле первого подъезда. Корреспондент URA.RU отправил запрос в полицию Верхней Пышмы. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что во время фейерверка 9 мая в Екатеринбурге часть залпов обрушилась в воду. В результате происшествия, очевидцев окатило водой и обсыпало дождем из искр.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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