Жители Серова пожаловались на мощный хлопок в городе. Скрин

19 августа 2022 в 03:00 Размер текста - 17 +

Горожане делятся в соцсетях, что слышали громкий хлопок и почувствовали вибрацию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Серове (Свердловская область) местные жители сообщили в соцсетях о мощном хлопке из-за которого «даже животные подпрыгнули», а «дома содрогнулись». Горожане предполагают, что источник хлопка — местный завод. «Что-то взорвалось, аж в Заваге (предположительно, Завокзальный район, — прим. ред.) вибрация по окнам», — сообщили подписчики паблика Serovdetka в соцсети «ВКонтакте». В комментариях многие подтвердили информацию. «У нас все животные — кошки, собака — аж подпрыгнули, Завокзальный», — написала Ольга Аксенович. «Слышал, было достаточно громко», — сообщил Бодя Демидов. Пользователь Дима Баранов отметил, что у него «крыша дома содрогнулась». Кто-то из подписчиков отметил, что это не первый подобный хлопок, который был в городе. Другие предполагают, что источником шума является местный металлургический завод. «Успокойтесь, пожалуйста, это на заводе. Я на смене. Ничего страшного не произошло. Рабочие моменты», — написала Венера Мутаф. «На осыпь шлакоотвала вылили в лужу горячий шлак скорее всего», — предположил Павел Логунов. URA.RU направило запрос в пресс-службу «Надеждинского металлургического завода», который является градообразующим предприятием Серова. Предприятие входит в холдинг УГМК и является базовым предприятием дивизиона черной металлургии «УГМК-Сталь». На момент публикации новости ответ не поступил. Скрин из группы Serovdetka, vk.com Скрин из группы Serovdetka, vk.com

В Серове (Свердловская область) местные жители сообщили в соцсетях о мощном хлопке из-за которого «даже животные подпрыгнули», а «дома содрогнулись». Горожане предполагают, что источник хлопка — местный завод. «Что-то взорвалось, аж в Заваге (предположительно, Завокзальный район, — прим. ред.) вибрация по окнам», — сообщили подписчики паблика Serovdetka в соцсети «ВКонтакте». В комментариях многие подтвердили информацию. «У нас все животные — кошки, собака — аж подпрыгнули, Завокзальный», — написала Ольга Аксенович. «Слышал, было достаточно громко», — сообщил Бодя Демидов. Пользователь Дима Баранов отметил, что у него «крыша дома содрогнулась». Кто-то из подписчиков отметил, что это не первый подобный хлопок, который был в городе. Другие предполагают, что источником шума является местный металлургический завод. «Успокойтесь, пожалуйста, это на заводе. Я на смене. Ничего страшного не произошло. Рабочие моменты», — написала Венера Мутаф. «На осыпь шлакоотвала вылили в лужу горячий шлак скорее всего», — предположил Павел Логунов. URA.RU направило запрос в пресс-службу «Надеждинского металлургического завода», который является градообразующим предприятием Серова. Предприятие входит в холдинг УГМК и является базовым предприятием дивизиона черной металлургии «УГМК-Сталь». На момент публикации новости ответ не поступил.