Пойманный в Челябинске трофейный сазан сломал рыбаку удочку. Фото

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Лето в городе. Сургут, рыбак, хобби, увлечение, досуг, отдых, рыбалка
Крупная рыба была поймана в озере Синеглазово Фото:

Житель Челябинска и блогер Николай Климов поймал в городском озере Синеглазово трофейного сазана. Пойманная рыба оказалась настолько сильной и крупной, что сумела в двух местах сломать фирменное удилище.

«Мой трофей-сазан дал мне серьезный бой. Этот красавец сломал мне удилище Maver в третьем колене в двух местах, кольца даже загнул. Все пальцы мне леской прорезал. Жалко удочку, дорогая, но сазан не ушел», — рассказал Климов о поимке рыбы в группе «Рыбаки Кыштыма» во «ВКонтакте».

Сазан, это пресноводная рыба и относится к семейству карпообразных. Рыбак отметил, что для поимки столь крупной добычи он два дня ездил на озеро Синеглазово и «выкармливал» рыбу в густом камыше.

Крупный сазан был пойман рыбаком на озере Синеглазово
Фото:
Крупная добыча сломала удочку в двух местах
Фото:

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Житель Челябинска и блогер Николай Климов поймал в городском озере Синеглазово трофейного сазана. Пойманная рыба оказалась настолько сильной и крупной, что сумела в двух местах сломать фирменное удилище. «Мой трофей-сазан дал мне серьезный бой. Этот красавец сломал мне удилище Maver в третьем колене в двух местах, кольца даже загнул. Все пальцы мне леской прорезал. Жалко удочку, дорогая, но сазан не ушел», — рассказал Климов о поимке рыбы в группе «Рыбаки Кыштыма» во «ВКонтакте». Сазан, это пресноводная рыба и относится к семейству карпообразных. Рыбак отметил, что для поимки столь крупной добычи он два дня ездил на озеро Синеглазово и «выкармливал» рыбу в густом камыше.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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