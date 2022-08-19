Крупная рыба была поймана в озере Синеглазово Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Житель Челябинска и блогер Николай Климов поймал в городском озере Синеглазово трофейного сазана. Пойманная рыба оказалась настолько сильной и крупной, что сумела в двух местах сломать фирменное удилище.

«Мой трофей-сазан дал мне серьезный бой. Этот красавец сломал мне удилище Maver в третьем колене в двух местах, кольца даже загнул. Все пальцы мне леской прорезал. Жалко удочку, дорогая, но сазан не ушел», — рассказал Климов о поимке рыбы в группе «Рыбаки Кыштыма» во «ВКонтакте».

Сазан, это пресноводная рыба и относится к семейству карпообразных. Рыбак отметил, что для поимки столь крупной добычи он два дня ездил на озеро Синеглазово и «выкармливал» рыбу в густом камыше.

Крупный сазан был пойман рыбаком на озере Синеглазово Фото: Николай Климов, скрин с группы «Рыбаки Кыштыма» во «ВКонтакте»