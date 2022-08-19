Мэр из Донбасса отправил тайное письмо Куйвашеву

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Подписание соглашения о создании пяти спортивных центров в Свердловской области. Екатеринбург, куйвашев евгений, портрет
Евгения Куйвашева поблагодарили за помощь детям Донбасса Фото:

Глава Макеевки (ДНР) Владислав Ключаров направил свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву закрытую телеграмму, в которой поблагодарил за помощь детям Донбасса. Как стало известно URA.RU, такое письмо пришло в почтовый ящик областного правительства.

«В это непростое для города и всей республики время для нас особенно важна братская поддержка Российской Федерации. Мы искренне ценим ваше неравнодушие к судьбе наших детей. Спасибо за то, что с вашей помощью они получат заряд положительных эмоций, необходимых в сложных реалиях современной жизни. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество во всех сферах», — говорится в правительственной телеграмме, подписанной Ключаровым.

Свердловская область этим летом приняла 800 детей из ДНР. Им обеспечили отдых в загородных лагерях «Уральские самоцветы», «Каменный цветок», «Гагаринский», «Исетские зори», «Прометей» и «Заря».

В начале июня Куйвашев и Ключаров договорились, что Свердловская область поможет Макеевке в восстановлении инфраструктуры города. В первую очередь уральский регион проспонсирует ремонт дорог и подготовку школ к новому учебному году. За содействие Макеевке губернатора Куйвашева благодарил глава ДНР Денис Пушилин.

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Глава Макеевки (ДНР) Владислав Ключаров направил свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву закрытую телеграмму, в которой поблагодарил за помощь детям Донбасса. Как стало известно URA.RU, такое письмо пришло в почтовый ящик областного правительства. «В это непростое для города и всей республики время для нас особенно важна братская поддержка Российской Федерации. Мы искренне ценим ваше неравнодушие к судьбе наших детей. Спасибо за то, что с вашей помощью они получат заряд положительных эмоций, необходимых в сложных реалиях современной жизни. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество во всех сферах», — говорится в правительственной телеграмме, подписанной Ключаровым. Свердловская область этим летом приняла 800 детей из ДНР. Им обеспечили отдых в загородных лагерях «Уральские самоцветы», «Каменный цветок», «Гагаринский», «Исетские зори», «Прометей» и «Заря». В начале июня Куйвашев и Ключаров договорились, что Свердловская область поможет Макеевке в восстановлении инфраструктуры города. В первую очередь уральский регион проспонсирует ремонт дорог и подготовку школ к новому учебному году. За содействие Макеевке губернатора Куйвашева благодарил глава ДНР Денис Пушилин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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