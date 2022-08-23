Экс-соратник Ройзмана объяснил интерес силовиков к его иконам

Музей Невьянской иконы был оцеплен силовиками Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Силовики пришли за экс-мэром Екатеринбурга Евгением Ройзманом

Некоторые иконы из коллекции бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, в музее которого сегодня проводился обыск, могут быть крадеными. Таким мнением с URA.RU поделился учредитель фонда «Город без наркотиков», в прошлом — главный соратник экс-мэра Екатеринбурга Андрей Кабанов.

«Он [Евгений Ройзман] мне сам рассказывал, что раньше воровал, лазил по хатам, брал в том числе и иконы. А краденое он скупал всю жизнь. Сам мне говорил: нет ничего слаще ворованного. Это мое оценочное суждение: много икон попали в музей нечестным путем», — считает Андрей Кабанов.

Кабанов припомнил 2013 год, когда фонд «Город без наркотиков», возглавляемый тогда Ройзманом, занимался реставрацией Свято-Никольского храма в поселке Быньги. «Он [Ройзман] там ездил по староверам, они показывали ему иконы, и потом у староверов иконы пропадали. И таких случаев очень много. Будучи депутатом Госдумы, он ездил по монастырям, и там тоже пропадали иконы», — рассказал бывший соратник экс-мэра.

По словам Кабанова, реставрацией икон в музее Ройзмана занимались лучшие специалисты из Москвы и Санкт-Петербурга. «Когда к нему попадала старинная икона, ценная, темная, ее реставрировали так, что потом люди приходили в музей и просто не узнавали свои иконы. Вот такую он штуку придумал», — продолжил собеседник.

«В то время он [Ройзман] называл мне сумму — порядка 20 миллионов евро — это стоимость только его икон. А картин еще порядка восьми тысяч в заказниках. Очень богатый человек. Он стал заложником своего богатства — иконы, картины он сейчас продать не может, и уехать без денег он не смог», — резюмировал Кабанов.

Ранее в Екатеринбурге по делу до дискредитации ВС России был задержан бывший мэр Евгений Ройзман. Обыски прошли в его квартире, в музее Невьянской иконы, а также в фонде Ройзмана. В ближайшее время его этапируют в Москву для проведения следственных действий.