В Челябинске вырос спрос на квартиры-студии на вторичном рынке

Квартиры-студии в Челябинске стали покупать чаще на 25-30% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске на вторичном рынке жилья в августе, по сравнению с июлем, на 30% вырос спрос на небольшие квартиры-студии. Об этом рассказал URA.RU риелтор агентства недвижимости «Инвестор и партнеры» Станислав Шарыгин.

«В июне—июле этого года не было активности со стороны покупателей, сейчас пошли показы, сделки. Их количество увеличилось на 25-30%. В основном сейчас спрос на квартиры у студентов», — сообщил Шарыгин.

По его словам, рост спроса на вторичном рынке на студии и небольшие квартиры площадью до 32 квадратных метров продиктован тем, что родители приобретают жилье для иногородних и иностранных студентов перед началом учебного года. Также студии приобретают будущие арендодатели с целью сдачи жилья.

Как отметил Шарыгин, рост спроса спровоцировало и снижение ипотечной ставки на вторичное жилье до 9,9—9,5%. Кроме того, собственники квартир начали делать скидки на вторичную недвижимость — 5—10%, при том, что раньше стоимость квартир они необоснованно завышали. Также в агентстве недвижимости прогнозируют увеличение спроса на вторичное жилье большей площади в сентябре—октябре — по возвращении горожан с отдыха.

Ранее в Челябинске перед началом учебного года вырос спрос на аренду жилья. Число студентов, желающих арендовать квартиры-студии и однокомнатные квартиры площадью до 32 квадратных метров, в городе увеличилось минимум вдвое.