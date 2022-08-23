В Сургуте перекроют въезд в элитный поселок

Дорогу перекроют на время ремонтных работ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Сургуте из-за дорожного ремонта перекроют въезд в элитный коттеджный поселок в 37-м микрорайоне. Об этом сообщили в городской мэрии.

«В связи с ремонтом дорожного полотна с 6:00 25 августа до 23:00 28 августа будет перекрыто движение на улице Рябиновой (на участке от улицы И. Киртбая до улицы Июльской). Просим учесть ограничение движения при планировании поездок», — сообщили в официальном telegram-канале мэрии.

При этом в администрации уточнили корреспонденту агентства, что полностью въезд на территорию закрывать не будут. В поселок ведет еще одна дорога. «Более того ремонтные работы будут проходить завтра и послезавтра. Сроки были обозначены с запасом, поэтому движение будет обеспечено», — добавили в мэрии.

Ранее URA.RU рассказывало, что власти ХМАО потратят больше миллиарда на реконструкцию трассы. Тогда речь шла о ремонте дороги Нефтеюганск — левый берег реки Обь.