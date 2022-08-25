Прокуратура просит ареста магнитогорца за гибель девочки в ДТП

Суд первой инстанции отправил водителя под домашний арест вопреки позиции следствия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокуратура обжаловала решение суда об отказе в заключении под стражу водителя, обвиняемого в гибели десятилетней девочки в Магнитогорске. Об этом URA.RU сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

«Постановлением Орджоникидзевского районного суда Магнитогорска отказано в удовлетворении ходатайства следователя об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу, при этом водителю избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца — до 22 октября 2022 года. Прокуратура района обжаловала указанное решение как незаконное и необоснованное», — рассказала Наталья Мамаева.

По мнению прокуратуры, судом первой инстанции не учтена повышенная опасность преступления, в результате которого погиб ребенок. Также не учтена возможность обвиняемого пользоваться телефоном и оказывать давление на мать ребенка и свидетелей, чем воспрепятствовать расследованию дела.

Ранее мама погибшей школьницы в социальных сетях попросила заключить водителя в СИЗО, так как он сбил девочку, будучи за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Женщина написала эмоциональный пост, заявив, что будет добиваться для водителя самого строгого наказания.

Авария случилась 21 августа в Магнитогорске. Водитель Kia Sportage сбил девочку, которая переходила дорогу в неустановленном для перехода месте. Девочка умерла в машине скорой помощи. В момент ДТП водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.