Депутат ГД призвал не вводить COVID-ограничения для ресторанов

Александр Демин выступил против введения в регионе COVID ограничений для ресторанного бизнеса Фото: партия «Новые люди»

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Депутат Госдумы РФ, кандидат в губернаторы Свердловской области от «Новых людей» Александр Демин выступил против возможного введения коронавирусных ограничений для ресторанного бизнеса на Среднем Урале. С таким заявлением он выступил после встречи с Ассоциацией кулинаров и рестораторов Свердловской области и владельцами ресторанов Екатеринбурга.

«Кафе и рестораны и так в прошлом году понесли огромные убытки из-за коронавирусных учреждений. Многие из них так и не возобновили свою работу. Люди потеряли заработок, экономика страны — налоги, а покупатели — возможность выбора тех мест и услуг, которые им нравятся», — сообщил парламентарий.

В связи с этим Демин считает, что вводить какие-либо ограничения по COVID-19 в заведениях общепита Свердловской области, как и других регионов, не нужно. Так Демин отреагировал на заявления областного управления Роспотребнадзора и региональных властей. «Убежден, что абсолютное большинство регионов нашей страны, и в их числе — Свердловская область, совершенно точно ничего не выиграют, вводя новые коронавирусные запреты», — добавил Демин.

Ранее о необходимости возвращения в РФ обязательного масочного режима заявили в свердловском Роспотребнадзоре. Поводом стал рост заболеваемости коронавирусом в стране и угроза новой волны COVID-19. В Свердловской области местное управление Роспотребнадзора уже сообщило о том, что обязательное ношение масок необходимо вновь ввести в общественных местах, на транспорте, в школах и вузах, а также на рабочих местах и в любых «местах массового пребывания людей».

Инициативу ведомства поддержали и власти Свердловской области. По словам свердловского вице-губернатора Павла Крекова, руководство региона поддерживает идею возвращения к масочному режиму, однако окончательное решение по этому поводу будет приниматься «на основании объективных показателей и поведения людей». «Новые люди» полагают, что предприятия малого и среднего бизнеса (и ресторанную сферу, в частности) планируемые COVID-ограничения затронуть не должны.

По словам Демина, ресторанное сообщество является примером того, как бизнес может консолидироваться и вести диалог с чиновниками. Это привело к тому, что власти стали всерьез прислушиваться к рестораторам и учитывать их интересы. В частности, из-за позиции рестораторов Минфин РФ изменил нормы закона по отнесению бизнеса к субъектам МСП по численности сотрудников (изначально закон угрожал исключением из числа предприятий малого и среднего бизнеса кафе и ресторанов).