Жители Нижневартовска спорят из-за пожара на рынке

Одни пользователи соцсети считают, что рынок подожгли, другие винят проводку Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители Нижневартовска (ХМАО) обсуждают в соцсети «ВКонтакте» причины пожара на рынке «Сибирский балаган». Одни считают, что это поджог, другие высказываются о возгорании из-за неисправности проводки.

«Сто процентов поджог», — написала Людмила Марченко в группе «ЧП Нижневартовск». «Под новый ТЦ расчищают, видимо», — поделился мнением Артем Крячков. «Там очень много киосков со старой проводкой и другими нарушениями», — ответила Ирина Михалкина.

«Почему не удивлен. Так как там пожарная безопасность оставляет желать лучшего», — прокомментировал пост о пожаре Aleksey Muksinoff в группе «ЧП Нижневартовска». «Людей выживают, земля же уже продана», — написала Ольга Савельева. «Вспомни деревяшки, такой же почерк», — поделился пользователь Евгений Владимирович.

Сообщение о пожаре на рынке поступило в 01:35. В тушении были задействованы четыре единицы техники, на месте работали 18 пожарных. «Причина возгорания устанавливается органами дознания», — сообщили в МЧС по ХМАО.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске загорелся рынок «Сибирский балаган». Пользователи в комментариях сообщали, что в близлежащих домах чувствовался запах гари.