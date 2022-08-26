26 августа 2022
25 августа 2022

Жители Нижневартовска спорят из-за пожара на рынке

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в здании бывших мастерских Союза художников на улице Сони Морозовой. Екатеринбург, пожар, огонь, тушение пожара, возгорание, пожарник, пожаротушение, Мчс россии, улица сони морозовой161, здание мастерских союза художников
Одни пользователи соцсети считают, что рынок подожгли, другие винят проводку Фото:

Жители Нижневартовска (ХМАО) обсуждают в соцсети «ВКонтакте» причины пожара на рынке «Сибирский балаган». Одни считают, что это поджог, другие высказываются о возгорании из-за неисправности проводки.

«Сто процентов поджог», — написала Людмила Марченко в группе «ЧП Нижневартовск». «Под новый ТЦ расчищают, видимо», — поделился мнением Артем Крячков. «Там очень много киосков со старой проводкой и другими нарушениями», — ответила Ирина Михалкина.

«Почему не удивлен. Так как там пожарная безопасность оставляет желать лучшего», — прокомментировал пост о пожаре Aleksey Muksinoff в группе «ЧП Нижневартовска». «Людей выживают, земля же уже продана», — написала Ольга Савельева. «Вспомни деревяшки, такой же почерк», — поделился пользователь Евгений Владимирович.

Сообщение о пожаре на рынке поступило в 01:35. В тушении были задействованы четыре единицы техники, на месте работали 18 пожарных. «Причина возгорания устанавливается органами дознания», — сообщили в МЧС по ХМАО.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске загорелся рынок «Сибирский балаган». Пользователи в комментариях сообщали, что в близлежащих домах чувствовался запах гари.

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Жители Нижневартовска (ХМАО) обсуждают в соцсети «ВКонтакте» причины пожара на рынке «Сибирский балаган». Одни считают, что это поджог, другие высказываются о возгорании из-за неисправности проводки. «Сто процентов поджог», — написала Людмила Марченко в группе «ЧП Нижневартовск». «Под новый ТЦ расчищают, видимо», — поделился мнением Артем Крячков. «Там очень много киосков со старой проводкой и другими нарушениями», — ответила Ирина Михалкина. «Почему не удивлен. Так как там пожарная безопасность оставляет желать лучшего», — прокомментировал пост о пожаре Aleksey Muksinoff в группе «ЧП Нижневартовска». «Людей выживают, земля же уже продана», — написала Ольга Савельева. «Вспомни деревяшки, такой же почерк», — поделился пользователь Евгений Владимирович. Сообщение о пожаре на рынке поступило в 01:35. В тушении были задействованы четыре единицы техники, на месте работали 18 пожарных. «Причина возгорания устанавливается органами дознания», — сообщили в МЧС по ХМАО. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске загорелся рынок «Сибирский балаган». Пользователи в комментариях сообщали, что в близлежащих домах чувствовался запах гари.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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