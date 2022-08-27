27 августа 2022

«Уралвагонзавод» отремонтирует дом, в который попал снаряд

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Заседание в Дзержинском райсуде по УВЗ. Нижний Тагил, голуби, нижний тагил, увз, уралвагонзавод
Танковый снаряд попал в частный дом 27 августа с полигона «Уралвагозавода» Фото:

Нижнетагильский «Уралвагонзавод» подтвердил информацию о попадании танкового снаряда в частный дом на территории коллективного сада № 3 Треста 88. Завод отремонтирует дом, об этом корреспонденту URA.RU сообщила пресс-служба УВЗ.

«При попадании имитатора снаряда незначительно повреждена кровля садового дома. Пострадавших нет. Создана и работает специальная комиссия, которая установит обстоятельства и причины случившегося. Сейчас „Уралвагонзавод“ проводит ремонтные работы по устранению повреждений», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел 27 августа около 15:10 в Дзержинском районе на территории коллективного сада № 3 Треста 88. Очевидцы рассказали, что снаряд прилетел с испытательного танкового полигона «Салита», принадлежащий «Уралвагонзаводу». В это время дома находились люди. Специалисты «Уралвагонзавода» выезжали на место, чтобы установить обстоятельства происшествия. Спасатели оцепили дом и эвакуировали жителей.

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Нижнетагильский «Уралвагонзавод» подтвердил информацию о попадании танкового снаряда в частный дом на территории коллективного сада № 3 Треста 88. Завод отремонтирует дом, об этом корреспонденту URA.RU сообщила пресс-служба УВЗ. «При попадании имитатора снаряда незначительно повреждена кровля садового дома. Пострадавших нет. Создана и работает специальная комиссия, которая установит обстоятельства и причины случившегося. Сейчас „Уралвагонзавод“ проводит ремонтные работы по устранению повреждений», — говорится в сообщении. Инцидент произошел 27 августа около 15:10 в Дзержинском районе на территории коллективного сада № 3 Треста 88. Очевидцы рассказали, что снаряд прилетел с испытательного танкового полигона «Салита», принадлежащий «Уралвагонзаводу». В это время дома находились люди. Специалисты «Уралвагонзавода» выезжали на место, чтобы установить обстоятельства происшествия. Спасатели оцепили дом и эвакуировали жителей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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