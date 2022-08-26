В Свердловской области снаряд обрушился на частный дом

27 августа 2022 в 20:31 Размер текста - 17 +

Пострадавших в результате падения снаряда нет (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Горноуральском городском округе (Свердловская область) 27 августа на частный дом упал снаряд. При этом никто не пострадал. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник в оперативных органах. «В Горноуральском ГО, СНТ №3 Треста №88 на частный дом упала болванка снаряда 125 мм. Пострадавших нет», — сообщил источник. Снаряд повредил часть кровли и внутренней отделки дома. По словам источника, выстрел был произведен с испытательного танкового полигона «Уралвагонзавода». Специалисты УВЗ выехали на место с целью установления обстоятельств происшествия. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу «Уралвагонзавода». Но на момент публикации новости ответ не получен. Ранее агентство писало, что жители поселка Красный (Верхняя Пышма, Свердловская область) обнаружили на мусорной площадке артиллерийский снаряд. Сотрудники полиции успокоили жителей, сказав, что снаряд — учебный, и никакой опасности не представляет.

В Горноуральском городском округе (Свердловская область) 27 августа на частный дом упал снаряд. При этом никто не пострадал. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник в оперативных органах. «В Горноуральском ГО, СНТ №3 Треста №88 на частный дом упала болванка снаряда 125 мм. Пострадавших нет», — сообщил источник. Снаряд повредил часть кровли и внутренней отделки дома. По словам источника, выстрел был произведен с испытательного танкового полигона «Уралвагонзавода». Специалисты УВЗ выехали на место с целью установления обстоятельств происшествия. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу «Уралвагонзавода». Но на момент публикации новости ответ не получен. Ранее агентство писало, что жители поселка Красный (Верхняя Пышма, Свердловская область) обнаружили на мусорной площадке артиллерийский снаряд. Сотрудники полиции успокоили жителей, сказав, что снаряд — учебный, и никакой опасности не представляет.