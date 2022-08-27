Танковый снаряд упал на частный дом в Нижнем Тагиле 27 августа (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Жители Нижнего Тагила (Свердловская область) рассказали, как в их дачный дом попал снаряд. Инцидент произошел 27 августа, в Дзержинском районе на территории коллективного сада № 3 Треста 88. По словам очевидцев, снаряд прилетел с испытательного танкового полигона «Салита», принадлежащий «Уралвагонзаводу».

«Он прилетел с той стороны, попал в крышу. Посередине крыши дыра. Снаряд залетел в дом, попал в стенку, отрикошетил, порвал проводку и удар холодильник», — приводит слова очевидцев АН «Между строк». При этом никто не пострадал.

По словам очевидцев, инцидент произошел около 15:10. В это время в доме кушали люди. На место прибыли сотрудники МЧС, скорой помощи и полиции. Специалисты «Уралвагонзавода» также выезжали на место, чтобы установить обстоятельства происшествия. Спасатели оцепили дом, жителей эвакуировали. Местные жильцы утверждают, что подобный случай уже был в 2008 году. Тогда снаряд упал на соседней улице.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу «Уралвагонзавода». Но на момент публикации новости ответ не получен. Ранее агентство писало, что танковый снаряд попал в частный дом. Об этом сообщил источник в оперативных органах.