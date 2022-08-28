Челябинский банк начал выдавать ипотеку на недвижимость курортов

29 августа 2022 в 11:33 Размер текста - 17 +

Курортную недвижимость в Челябинске предложили приобрести по отдельной программе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске банк предложил программу кредитования покупки недвижимости в курортных районах. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Челябинвестбанка, покупатели с помощью нового инструмента смогут выбрать объекты в регионе или за его пределами. «Новая ипотечная программа поможет приобрести недвижимость на территории курортов России. Это могут быть курорты Челябинской области, такие как Еловое или Солнечная долина, могут быть южные приморские регионы Сочи и Крыма и другие туристско-рекреационные зоны», — уточнили URA.RU в пресс-службе финучреждения. Процент по кредиту предложили на уровне 9,9—11,2%. Среди преимуществ назвали возможность приобрести актив без первоначального взноса, если хватит другого обеспечения, и отсутствия необходимости подтверждать походы в ситуации, когда взнос составит от 40%. Максимальный срок кредитования — 12 лет. Согласно данным сайта Банка России, средняя ставка по ипотеке в Челябинской области по состоянию на 1 июля составила 7,8%. Показатель, в том числе, включает данные по программам льготного ипотечного кредитования. В июне средний срок по ипотеке в регионе составил 19,5 лет (годом ранее было около 18 лет). В среднем полученная жителями Челябинской области на покупку недвижимости сумма достигла 2 млн 172 тысячи рублей.

В Челябинске банк предложил программу кредитования покупки недвижимости в курортных районах. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Челябинвестбанка, покупатели с помощью нового инструмента смогут выбрать объекты в регионе или за его пределами. «Новая ипотечная программа поможет приобрести недвижимость на территории курортов России. Это могут быть курорты Челябинской области, такие как Еловое или Солнечная долина, могут быть южные приморские регионы Сочи и Крыма и другие туристско-рекреационные зоны», — уточнили URA.RU в пресс-службе финучреждения. Процент по кредиту предложили на уровне 9,9—11,2%. Среди преимуществ назвали возможность приобрести актив без первоначального взноса, если хватит другого обеспечения, и отсутствия необходимости подтверждать походы в ситуации, когда взнос составит от 40%. Максимальный срок кредитования — 12 лет. Согласно данным сайта Банка России, средняя ставка по ипотеке в Челябинской области по состоянию на 1 июля составила 7,8%. Показатель, в том числе, включает данные по программам льготного ипотечного кредитования. В июне средний срок по ипотеке в регионе составил 19,5 лет (годом ранее было около 18 лет). В среднем полученная жителями Челябинской области на покупку недвижимости сумма достигла 2 млн 172 тысячи рублей.