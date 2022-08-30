В ХМАО рецидивисты ограбили на улице инвалида

31 августа 2022 в 10:11 Размер текста - 17 +

Злоумышленники задержаны сотрудниками полиции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сургутская полиция задержала двух рецидивистов, которые ограбили на улице 20-летнего юношу с ограниченными возможностями здоровья. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД ХМАО. «В ходе разбирательства полицейские установили, что в дневное время около одного из домов по проспекту Взлетный двое мужчин, применив физическую силу и угрожая ножом, забрали у 20-летнего потерпевшего сотовый телефон, кошелек и банковские карты. Общая сумма ущерба составила более 29 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе УМВД ХМАО. В течение суток полицейским удалось задержать злоумышленников. Оказалось, что они уже были неоднократно судимы. Один из них привлекался за неоднократные кражи, грабежи, попытку угона машину и преступление в сфере незаконного оборота наркотиков. У его подельника не менее длинный послужной список — он судим за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков, причинение легкого вреда здоровью, разбой и кражи. Похищенное частично изъято. Заведено уголовное дело по факту разбоя, грабителям грозит до 10 лет лишения свободы. Ранее URA.RU сообщало, что в Югре сын уговорил 46-летнюю мать распространять наркотики с помощью закладок. Однако спустя неделю оба члена семьи были задержаны полицией.

Сургутская полиция задержала двух рецидивистов, которые ограбили на улице 20-летнего юношу с ограниченными возможностями здоровья. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД ХМАО. «В ходе разбирательства полицейские установили, что в дневное время около одного из домов по проспекту Взлетный двое мужчин, применив физическую силу и угрожая ножом, забрали у 20-летнего потерпевшего сотовый телефон, кошелек и банковские карты. Общая сумма ущерба составила более 29 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе УМВД ХМАО. В течение суток полицейским удалось задержать злоумышленников. Оказалось, что они уже были неоднократно судимы. Один из них привлекался за неоднократные кражи, грабежи, попытку угона машину и преступление в сфере незаконного оборота наркотиков. У его подельника не менее длинный послужной список — он судим за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков, причинение легкого вреда здоровью, разбой и кражи. Похищенное частично изъято. Заведено уголовное дело по факту разбоя, грабителям грозит до 10 лет лишения свободы. Ранее URA.RU сообщало, что в Югре сын уговорил 46-летнюю мать распространять наркотики с помощью закладок. Однако спустя неделю оба члена семьи были задержаны полицией.