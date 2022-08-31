Свердловского школьника осудили за попытку собрать бомбу

Семнадцатилетний подросток из Кировграда (Свердловская область) попытался собрать самодельную бомбу. Взрывное устройство сдетонировало прямо в руках у школьника, он лишился трех пальцев. Школьника привлекли к уголовной ответственности и назначили обязательные работы, сообщили в правоохранительных органах.
«Школьник приобрел компоненты для создания самодельной бомбы, но во время презентации друзьям собранного самодельного взрывного устройства произошла детонация, которая оставила подростка без трех пальцев. Врачи установили характер травмы, историей заинтересовались правоохранительные органы», — сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Следователи возбудили против подростка уголовное дело за незаконное производство самодельной бомбы. Школьник полностью признал вину и раскаялся. Суд Кировграда признал его виновным и назначил в качестве наказания 80 часов обязательных работ, сообщили в пресс-службе городского суда.
Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво»
Семнадцатилетний подросток из Кировграда (Свердловская область) попытался собрать самодельную бомбу. Взрывное устройство сдетонировало прямо в руках у школьника, он лишился трех пальцев. Школьника привлекли к уголовной ответственности и назначили обязательные работы, сообщили в правоохранительных органах. «Школьник приобрел компоненты для создания самодельной бомбы, но во время презентации друзьям собранного самодельного взрывного устройства произошла детонация, которая оставила подростка без трех пальцев. Врачи установили характер травмы, историей заинтересовались правоохранительные органы», — сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Следователи возбудили против подростка уголовное дело за незаконное производство самодельной бомбы. Школьник полностью признал вину и раскаялся. Суд Кировграда признал его виновным и назначил в качестве наказания 80 часов обязательных работ, сообщили в пресс-службе городского суда.