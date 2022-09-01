Куйвашев открыл в Екатеринбурге школу с двумя бассейнами. Видео

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Открытие школы №31. Екатеринбург, куйвашев евгений, орлов алексей
Евгений Куйвашев оценил качество новой школы в Академическом районе Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев приехал на открытие школы №31 в Академическом районе Екатеринбурга, в которой построили два бассейна для школьников и взрослых екатеринбуржцев. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале.

«Заехал в новую школу №31 в Академическом районе Екатеринбурга. Это один из самых современных образовательных объектов, которые есть у нас в области», — написал Куйвашев.

Он подчеркнул, что в школе будут открыты два бассейна, в которых смогут тренироваться все жители района по абонементу. Однако перед этим пройдут все необходимые исследования воды. Вместе с губернатором церемонию торжественного открытия посетил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Также Куйвашев 1 сентября посетил новую школу №55 в Березовском. Там он посетил линейку, посвященную Дню знаний, а также посмотрел новые кабинеты, спортивный зал и пространство для творчества.

Открытие школы №31. Екатеринбург
Фото:

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев приехал на открытие школы №31 в Академическом районе Екатеринбурга, в которой построили два бассейна для школьников и взрослых екатеринбуржцев. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале. «Заехал в новую школу №31 в Академическом районе Екатеринбурга. Это один из самых современных образовательных объектов, которые есть у нас в области», — написал Куйвашев. Он подчеркнул, что в школе будут открыты два бассейна, в которых смогут тренироваться все жители района по абонементу. Однако перед этим пройдут все необходимые исследования воды. Вместе с губернатором церемонию торжественного открытия посетил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Также Куйвашев 1 сентября посетил новую школу №55 в Березовском. Там он посетил линейку, посвященную Дню знаний, а также посмотрел новые кабинеты, спортивный зал и пространство для творчества.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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