Евгений Куйвашев оценил качество новой школы в Академическом районе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев приехал на открытие школы №31 в Академическом районе Екатеринбурга, в которой построили два бассейна для школьников и взрослых екатеринбуржцев. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале.

«Заехал в новую школу №31 в Академическом районе Екатеринбурга. Это один из самых современных образовательных объектов, которые есть у нас в области», — написал Куйвашев.

Он подчеркнул, что в школе будут открыты два бассейна, в которых смогут тренироваться все жители района по абонементу. Однако перед этим пройдут все необходимые исследования воды. Вместе с губернатором церемонию торжественного открытия посетил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Также Куйвашев 1 сентября посетил новую школу №55 в Березовском. Там он посетил линейку, посвященную Дню знаний, а также посмотрел новые кабинеты, спортивный зал и пространство для творчества.