Куйвашев сравнил свердловского учителя с бандитом из фильма

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пошутил, что учитель физкультуры в новой школе №55 (Березовский) похож на персонажа фильма Гая Ричи про гангстеров «Джентльмены». Об этом глава региона написал губернатор в своем telegram-канале.
«В школе есть самый настоящий тренажерный зал, с тренером, как в фильме „Джентльмены“», — написал Куйвашев. Учитель на видео одет в клетчатый спортивный костюм, похожий на те, что носили бандиты-спортсмены из «Джентльменов».
Губернатор отметил, что заняться спортом сможет любой желающий. На занятия зовут учителей и родителей.
Куйвашев приехал на открытие школы №55 в Березовском на линейку, посвященную Дню знаний. Он посетил новые классы, посмотрел праздничные мероприятия и обсудил рабочие вопросы с руководством школы.
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