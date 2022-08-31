31 августа 2022

Куйвашев сравнил свердловского учителя с бандитом из фильма

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Пресс-конференция губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Екатеринбург, куйвашев евгений, пресс-конференция
Евгений Куйвашев 1 сентября приехал в новую школу в Березовском Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пошутил, что учитель физкультуры в новой школе №55 (Березовский) похож на персонажа фильма Гая Ричи про гангстеров «Джентльмены». Об этом глава региона написал губернатор в своем telegram-канале.

«В школе есть самый настоящий тренажерный зал, с тренером, как в фильме „Джентльмены“», — написал Куйвашев. Учитель на видео одет в клетчатый спортивный костюм, похожий на те, что носили бандиты-спортсмены из «Джентльменов».

Губернатор отметил, что заняться спортом сможет любой желающий. На занятия зовут учителей и родителей.

Куйвашев приехал на открытие школы №55 в Березовском на линейку, посвященную Дню знаний. Он посетил новые классы, посмотрел праздничные мероприятия и обсудил рабочие вопросы с руководством школы.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пошутил, что учитель физкультуры в новой школе №55 (Березовский) похож на персонажа фильма Гая Ричи про гангстеров «Джентльмены». Об этом глава региона написал губернатор в своем telegram-канале. «В школе есть самый настоящий тренажерный зал, с тренером, как в фильме „Джентльмены“», — написал Куйвашев. Учитель на видео одет в клетчатый спортивный костюм, похожий на те, что носили бандиты-спортсмены из «Джентльменов». Губернатор отметил, что заняться спортом сможет любой желающий. На занятия зовут учителей и родителей. Куйвашев приехал на открытие школы №55 в Березовском на линейку, посвященную Дню знаний. Он посетил новые классы, посмотрел праздничные мероприятия и обсудил рабочие вопросы с руководством школы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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