Ответственный за переизбрание Куйвашева разозлил свердловских VIP

Одним из итогов форума общественной поддержки губернатора Евгений Куйвашева — фаворита выборов, намеченных на 11 сентября, — стало недовольство приглашенного истеблишмента. Второй день чиновники и депутаты обсуждают изъяны в организации, за которую отвечал начальник областного департамента внутренней политики (ДВП) Антон Третьяков, одно из главных действующих лиц избирательной кампании.
Как писало URA.RU, форум проходил 30 августа в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». В большом зале выставочника собрались порядка пяти тысяч человек со всего региона (значительная часть — бюджетники).
«По просьбе Третьякова из каких-то городов (Нижнего Тагила, например) людей свезли к двум часам — то есть за четыре часа до начала. Больше часа они вообще ждали на улице под палящим солнцем, пока их не пропустили внутрь здания. Правильно сделали те руководители, которые Третьякова не послушали и приехали со своими людьми позднее. Но и им пришлось постоять [у входа]. Вот зачем было людей злить? Как они будут голосовать после такого?» — возмутился статусный управленец.
Другая интересная деталь — в числе ожидающих на улице, по словам другого источника, оказались и областные топ-чиновники, мэры, депутаты разного уровня, директора предприятий. «Некоторых потом вообще посадили на задние ряды. Они сидели возмущались», — поделился другой очевидец. Третий собеседник обратил внимание, что в помещениях отсутствовала какая-либо навигация. «При этом изначально предполагалось, что волонтеры будут подсказывать участникам [форума], куда идти», — добавил он. А четвертый источник уточнил, что уже после мероприятия «первым лицам (прибывшим вместе с Куйвашевым перед самым началом ивента — прим. URA.RU) доложили о проблемах».
Но состоялся ли разбор полетов, неизвестно. В департамент информполитики направлен запрос на комментарий (правда, рабочий день был уже закончен). Ответ будет опубликован, как только поступит.
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Одним из итогов форума общественной поддержки губернатора Евгений Куйвашева — фаворита выборов, намеченных на 11 сентября, — стало недовольство приглашенного истеблишмента. Второй день чиновники и депутаты обсуждают изъяны в организации, за которую отвечал начальник областного департамента внутренней политики (ДВП) Антон Третьяков, одно из главных действующих лиц избирательной кампании. Как писало URA.RU, форум проходил 30 августа в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». В большом зале выставочника собрались порядка пяти тысяч человек со всего региона (значительная часть — бюджетники). «По просьбе Третьякова из каких-то городов (Нижнего Тагила, например) людей свезли к двум часам — то есть за четыре часа до начала. Больше часа они вообще ждали на улице под палящим солнцем, пока их не пропустили внутрь здания. Правильно сделали те руководители, которые Третьякова не послушали и приехали со своими людьми позднее. Но и им пришлось постоять [у входа]. Вот зачем было людей злить? Как они будут голосовать после такого?» — возмутился статусный управленец. Другая интересная деталь — в числе ожидающих на улице, по словам другого источника, оказались и областные топ-чиновники, мэры, депутаты разного уровня, директора предприятий. «Некоторых потом вообще посадили на задние ряды. Они сидели возмущались», — поделился другой очевидец. Третий собеседник обратил внимание, что в помещениях отсутствовала какая-либо навигация. «При этом изначально предполагалось, что волонтеры будут подсказывать участникам [форума], куда идти», — добавил он. А четвертый источник уточнил, что уже после мероприятия «первым лицам (прибывшим вместе с Куйвашевым перед самым началом ивента — прим. URA.RU) доложили о проблемах». Но состоялся ли разбор полетов, неизвестно. В департамент информполитики направлен запрос на комментарий (правда, рабочий день был уже закончен). Ответ будет опубликован, как только поступит.