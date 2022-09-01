Ответственный за переизбрание Куйвашева разозлил свердловских VIP

Источник: чиновников и депутатов, пришедших к свердловскому губернатору, заставили ждать на улице

01 сентября 2022 в 22:26 Размер текста - 17 +

Избежал ли Антон Третьяков разноса, пока не известно Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022 Одним из итогов форума общественной поддержки губернатора Евгений Куйвашева — фаворита выборов, намеченных на 11 сентября, — стало недовольство приглашенного истеблишмента. Второй день чиновники и депутаты обсуждают изъяны в организации, за которую отвечал начальник областного департамента внутренней политики (ДВП) Антон Третьяков, одно из главных действующих лиц избирательной кампании. Как писало URA.RU, форум проходил 30 августа в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». В большом зале выставочника собрались порядка пяти тысяч человек со всего региона (значительная часть — бюджетники). «По просьбе Третьякова из каких-то городов (Нижнего Тагила, например) людей свезли к двум часам — то есть за четыре часа до начала. Больше часа они вообще ждали на улице под палящим солнцем, пока их не пропустили внутрь здания. Правильно сделали те руководители, которые Третьякова не послушали и приехали со своими людьми позднее. Но и им пришлось постоять [у входа]. Вот зачем было людей злить? Как они будут голосовать после такого?» — возмутился статусный управленец. Статья по теме Куйвашеву устроили финальное испытание перед выборами Другая интересная деталь — в числе ожидающих на улице, по словам другого источника, оказались и областные топ-чиновники, мэры, депутаты разного уровня, директора предприятий. «Некоторых потом вообще посадили на задние ряды. Они сидели возмущались», — поделился другой очевидец. Третий собеседник обратил внимание, что в помещениях отсутствовала какая-либо навигация. «При этом изначально предполагалось, что волонтеры будут подсказывать участникам [форума], куда идти», — добавил он. А четвертый источник уточнил, что уже после мероприятия «первым лицам (прибывшим вместе с Куйвашевым перед самым началом ивента — прим. URA.RU) доложили о проблемах». Но состоялся ли разбор полетов, неизвестно. В департамент информполитики направлен запрос на комментарий (правда, рабочий день был уже закончен). Ответ будет опубликован, как только поступит. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Одним из итогов форума общественной поддержки губернатора Евгений Куйвашева — фаворита выборов, намеченных на 11 сентября, — стало недовольство приглашенного истеблишмента. Второй день чиновники и депутаты обсуждают изъяны в организации, за которую отвечал начальник областного департамента внутренней политики (ДВП) Антон Третьяков, одно из главных действующих лиц избирательной кампании. Как писало URA.RU, форум проходил 30 августа в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». В большом зале выставочника собрались порядка пяти тысяч человек со всего региона (значительная часть — бюджетники). «По просьбе Третьякова из каких-то городов (Нижнего Тагила, например) людей свезли к двум часам — то есть за четыре часа до начала. Больше часа они вообще ждали на улице под палящим солнцем, пока их не пропустили внутрь здания. Правильно сделали те руководители, которые Третьякова не послушали и приехали со своими людьми позднее. Но и им пришлось постоять [у входа]. Вот зачем было людей злить? Как они будут голосовать после такого?» — возмутился статусный управленец. Другая интересная деталь — в числе ожидающих на улице, по словам другого источника, оказались и областные топ-чиновники, мэры, депутаты разного уровня, директора предприятий. «Некоторых потом вообще посадили на задние ряды. Они сидели возмущались», — поделился другой очевидец. Третий собеседник обратил внимание, что в помещениях отсутствовала какая-либо навигация. «При этом изначально предполагалось, что волонтеры будут подсказывать участникам [форума], куда идти», — добавил он. А четвертый источник уточнил, что уже после мероприятия «первым лицам (прибывшим вместе с Куйвашевым перед самым началом ивента — прим. URA.RU) доложили о проблемах». Но состоялся ли разбор полетов, неизвестно. В департамент информполитики направлен запрос на комментарий (правда, рабочий день был уже закончен). Ответ будет опубликован, как только поступит.