02 сентября 2022

В Челябинской области температура воздуха опустится до 0 градусов. Скрин

В Челябинской области температура воздуха опустится до 0 градусов
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Золотая осень. Челябинск, погода, желтые листья, золотая осень, природа
В регион после 40-градусной жары пришла осень Фото:

В Челябинской области в ночь на воскресенье, 4 сентября, температура воздуха опустится до нуля градусов. Такое похолодание синоптики обещают горах и низинах, сообщает челябинский гидрометеоцентр.

«В ночь на 4 сентября ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха составит +4… +9 градусов, в горах низинах — до 0 градусов. Днем 4 сентября ожидается 18-23 градуса, в горах до 15 градусов тепла», — говорится в сообщении.

К понедельнику, 5 сентября, в Челябинской области пойдут дожди. Ожидается от 11 до 16 градусов тепла, на юге до +21 градуса. При этом будет дуть порывистый ветер.

Разница в дневных и ночных температурах будет ощутимой

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В Челябинской области в ночь на воскресенье, 4 сентября, температура воздуха опустится до нуля градусов. Такое похолодание синоптики обещают горах и низинах, сообщает челябинский гидрометеоцентр. «В ночь на 4 сентября ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха составит +4… +9 градусов, в горах низинах — до 0 градусов. Днем 4 сентября ожидается 18-23 градуса, в горах до 15 градусов тепла», — говорится в сообщении. К понедельнику, 5 сентября, в Челябинской области пойдут дожди. Ожидается от 11 до 16 градусов тепла, на юге до +21 градуса. При этом будет дуть порывистый ветер.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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