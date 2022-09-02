В Челябинской области температура воздуха опустится до 0 градусов

В регион после 40-градусной жары пришла осень Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области в ночь на воскресенье, 4 сентября, температура воздуха опустится до нуля градусов. Такое похолодание синоптики обещают горах и низинах, сообщает челябинский гидрометеоцентр.

«В ночь на 4 сентября ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха составит +4… +9 градусов, в горах низинах — до 0 градусов. Днем 4 сентября ожидается 18-23 градуса, в горах до 15 градусов тепла», — говорится в сообщении.

К понедельнику, 5 сентября, в Челябинской области пойдут дожди. Ожидается от 11 до 16 градусов тепла, на юге до +21 градуса. При этом будет дуть порывистый ветер.