Екатеринбургский клан восстанавливает испорченную репутацию на выборах губернатора

Источник: депутаты агитируют за Куйвашева, исправляя ошибку вице-мэра Екатеринбурга

05 сентября 2022 в 18:55 Размер текста - 17 +

Алексей Вихарев (слева) и Михаил Вечкензин в числе наиболее активных депутатов на выборах-2022 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022 Группа депутатов гордумы Екатеринбурга, представляющих во власти крупный коммунальный холдинг, бьется за восстановление репутации по итогам выборов губернатора Свердловской области. Об этом URA.RU рассказал источник в мэрии, объясняя особую активность депутатов Алексея Вихарева, Александра Колесникова и Михаила Вечкензина в их округах. В августе мэр Алексей Орлов попросил депутатов-одномандатников поучаствовать в агитационной кампании за действующего главу региона Евгения Куйвашева. Каждый должен привести на участки минимум по 500 человек (причем за свой счет). От того, выполнит ли конкретный политик эту задачу, зависят его шансы на переизбрание в 2023 году. Судя по соцсетям, Вихарев, Вечкензин и Колесников — в числе наиболее активных исполнителей. «Они показывают [областным властям], что электорально эффективны. Дело в том, что на выборах в Госдуму и заксобрание 2021 года [упомянутые] депутаты мобилизовали около 15 тысяч человек. Но [вице-мэр Дмитрий] Ноженко (в 2021-м именно он отвечал за результат „Единой России“ в Екатеринбурге — прим. URA.RU) почему-то отправил в резиденцию губернатора цифру в 15 раз меньше. Был дикий скандал», — поделился источник. Новость по теме Мэр Екатеринбурга выдернул депутатов с каникул из-за Куйвашева По его словам, особенно сильно злился Колесников — один из самых темпераментных городских политиков. «Он собрал в пакеты всю сорванную за время кампании оппозиционную агитацию и вывалил на стол Ноженко. Двадцать мешков», — добавил собеседник. «Да, я помню, Ноженко кричал в коридоре на Колесникова: мол, кто его вообще сюда пустил», — подтвердил другой источник. При этом ни Ноженко, ни Колесников подлинность истории не подтвердили. «Впервые слышу об этом. Выборами не занимался и не занимаюсь», — заявил корреспонденту Колесников. Губернаторские выборы пройдут 11 сентября. У Куйвашева четыре соперника — депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия»), вице-спикер заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), депутат заксобрания Александр Каптюг (ЛДПР) и депутат Госдумы Александр Демин («Новые люди»). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Группа депутатов гордумы Екатеринбурга, представляющих во власти крупный коммунальный холдинг, бьется за восстановление репутации по итогам выборов губернатора Свердловской области. Об этом URA.RU рассказал источник в мэрии, объясняя особую активность депутатов Алексея Вихарева, Александра Колесникова и Михаила Вечкензина в их округах. В августе мэр Алексей Орлов попросил депутатов-одномандатников поучаствовать в агитационной кампании за действующего главу региона Евгения Куйвашева. Каждый должен привести на участки минимум по 500 человек (причем за свой счет). От того, выполнит ли конкретный политик эту задачу, зависят его шансы на переизбрание в 2023 году. Судя по соцсетям, Вихарев, Вечкензин и Колесников — в числе наиболее активных исполнителей. «Они показывают [областным властям], что электорально эффективны. Дело в том, что на выборах в Госдуму и заксобрание 2021 года [упомянутые] депутаты мобилизовали около 15 тысяч человек. Но [вице-мэр Дмитрий] Ноженко (в 2021-м именно он отвечал за результат „Единой России“ в Екатеринбурге — прим. URA.RU) почему-то отправил в резиденцию губернатора цифру в 15 раз меньше. Был дикий скандал», — поделился источник. По его словам, особенно сильно злился Колесников — один из самых темпераментных городских политиков. «Он собрал в пакеты всю сорванную за время кампании оппозиционную агитацию и вывалил на стол Ноженко. Двадцать мешков», — добавил собеседник. «Да, я помню, Ноженко кричал в коридоре на Колесникова: мол, кто его вообще сюда пустил», — подтвердил другой источник. При этом ни Ноженко, ни Колесников подлинность истории не подтвердили. «Впервые слышу об этом. Выборами не занимался и не занимаюсь», — заявил корреспонденту Колесников. Губернаторские выборы пройдут 11 сентября. У Куйвашева четыре соперника — депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия»), вице-спикер заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), депутат заксобрания Александр Каптюг (ЛДПР) и депутат Госдумы Александр Демин («Новые люди»).