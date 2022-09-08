08 сентября 2022

Постпред РФ Ульянов высмеял западные санкции, «незаметные для россиян»

Постпред РФ Ульянов: россияне не заметили, как Запад ввел 11 тысяч санкций против них
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Ульянов: россияне не заметили, как Запад ввел против них 11 тысяч санкций Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Хоть Запад ввел уже 11 тысяч санкций против России, граждане страны этого даже не заметили. Так российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал ограничительные меры, вводимые против россиян.

«Запад ввел рекордные 11 тыс. санкций против России. Российские граждане до сих пор этого не заметили […] Впервые в истории страны Запада сталкиваются с последствиями санкций, которые они сами вводят против другого государства», — написал Ульянов в Twitter (заблокирован в РФ). По его словам, санкции, конечно «кусаются», но еще непонятно, кому они наносят больший вред.

Страны Запада начали вводить санкции в отношении России после начала ей спецоперации на Украине. В сентябре премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ответ России на санкции Европы может поставить ее на колени. При этом западные страны пока не торопятся вводить новый пакет санкций против России, пишет Politico.

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Хоть Запад ввел уже 11 тысяч санкций против России, граждане страны этого даже не заметили. Так российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал ограничительные меры, вводимые против россиян. «Запад ввел рекордные 11 тыс. санкций против России. Российские граждане до сих пор этого не заметили […] Впервые в истории страны Запада сталкиваются с последствиями санкций, которые они сами вводят против другого государства», — написал Ульянов в Twitter (заблокирован в РФ). По его словам, санкции, конечно «кусаются», но еще непонятно, кому они наносят больший вред. Страны Запада начали вводить санкции в отношении России после начала ей спецоперации на Украине. В сентябре премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ответ России на санкции Европы может поставить ее на колени. При этом западные страны пока не торопятся вводить новый пакет санкций против России, пишет Politico.
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