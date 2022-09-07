Politico: ЕС зашел в тупик в вопросе санкций против России

08 сентября 2022 в 08:50 Размер текста - 17 +

В ЕС устали от антироссийских санкций Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Западные страны не торопятся вводить новый пакет санкций против России. Об этом пишет Politico. «Блок [западный] просто больше не думает о санкциях. <…> Аппетит слабее» — приводит газета слова высокопоставленного дипломата из страны ЕС. В настоящий момент запрет Евросоюза на покупку российской нефти висит на волоске, кроме того, ЕС приходится считаться с мнением западных стран, которые становятся против антироссийских санкций, в частности, Венгрии. «Реальный страх заключается в том, что Венгрия может не просто пробуксовывать, но фактически полностью заблокировать решение [запрет на импорт нефти из РФ]», — уточняет спикер. Но, по словам издания, не только Венгрия становится против санкций. Существует также обеспокоенность Запада по поводу будущей позиции Италии в отношении санкций, когда в Риме обновится правительство. Например, лидер ультраправой итальянской партии «Лига» Маттео Сальвини заявил, что западные санкции против России наносят ущерб Италии, и призвал других лидеров пересмотреть свой подход. «В целом в Западной Европе наступила усталость от санкций, тем более что становится все труднее найти меры, которые навредят России больше, чем они нанесут экономический ущерб ЕС», — подытоживает газета. Ранее URA.RU сообщало, что Венгрия настаивает на исключении из европейского санкционного списка российских олигархов. Страны ЕС и ряд других государств ввели масштабные санкции против РФ в связи с началом специальной операции на Украине. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Западные страны не торопятся вводить новый пакет санкций против России. Об этом пишет Politico. «Блок [западный] просто больше не думает о санкциях. <…> Аппетит слабее» — приводит газета слова высокопоставленного дипломата из страны ЕС. В настоящий момент запрет Евросоюза на покупку российской нефти висит на волоске, кроме того, ЕС приходится считаться с мнением западных стран, которые становятся против антироссийских санкций, в частности, Венгрии. «Реальный страх заключается в том, что Венгрия может не просто пробуксовывать, но фактически полностью заблокировать решение [запрет на импорт нефти из РФ]», — уточняет спикер. Но, по словам издания, не только Венгрия становится против санкций. Существует также обеспокоенность Запада по поводу будущей позиции Италии в отношении санкций, когда в Риме обновится правительство. Например, лидер ультраправой итальянской партии «Лига» Маттео Сальвини заявил, что западные санкции против России наносят ущерб Италии, и призвал других лидеров пересмотреть свой подход. «В целом в Западной Европе наступила усталость от санкций, тем более что становится все труднее найти меры, которые навредят России больше, чем они нанесут экономический ущерб ЕС», — подытоживает газета. Ранее URA.RU сообщало, что Венгрия настаивает на исключении из европейского санкционного списка российских олигархов. Страны ЕС и ряд других государств ввели масштабные санкции против РФ в связи с началом специальной операции на Украине.