В челябинском цирке возобновили ремонт

09 сентября 2022 в 15:21 Размер текста - 17 +

Цирк закрылся в 2019 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В цирке Челябинска возобновился капитальный ремонт. На проведение строительных работ Министерство культуры РФ выделило более 80 млн рублей. «Сам проект еще не согласован государственной экспертизой, но в здании достаточно строительных работ, которые можно проводить и без проекта. Этим мы и займемся до конца 2022 года», — рассказал «Первому областному» директор цирка Рихард Илгач. Внешний вид зала и разделение по секторам не изменятся. Планируется обновить кресла, увеличить дистанцию между рядами, оборудовать специальные места для инвалидов. Ремонт цирка начали в 2019 году в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС. В ходе ремонта снесли цирковое общежитие. Саммиты не состоялись из-за пандемии коронавируса, а работы в цирке были остановлены в 2021 году.

В цирке Челябинска возобновился капитальный ремонт. На проведение строительных работ Министерство культуры РФ выделило более 80 млн рублей. «Сам проект еще не согласован государственной экспертизой, но в здании достаточно строительных работ, которые можно проводить и без проекта. Этим мы и займемся до конца 2022 года», — рассказал «Первому областному» директор цирка Рихард Илгач. Внешний вид зала и разделение по секторам не изменятся. Планируется обновить кресла, увеличить дистанцию между рядами, оборудовать специальные места для инвалидов. Ремонт цирка начали в 2019 году в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС. В ходе ремонта снесли цирковое общежитие. Саммиты не состоялись из-за пандемии коронавируса, а работы в цирке были остановлены в 2021 году.