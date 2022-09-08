08 сентября 2022

В челябинском цирке возобновили ремонт

© Служба новостей «URA.RU»
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Лето в городе. Челябинск, цирк, ремонт цирка
Цирк закрылся в 2019 году Фото:

В цирке Челябинска возобновился капитальный ремонт. На проведение строительных работ Министерство культуры РФ выделило более 80 млн рублей.

«Сам проект еще не согласован государственной экспертизой, но в здании достаточно строительных работ, которые можно проводить и без проекта. Этим мы и займемся до конца 2022 года», — рассказал «Первому областному» директор цирка Рихард Илгач.

Внешний вид зала и разделение по секторам не изменятся. Планируется обновить кресла, увеличить дистанцию между рядами, оборудовать специальные места для инвалидов.

Ремонт цирка начали в 2019 году в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС. В ходе ремонта снесли цирковое общежитие. Саммиты не состоялись из-за пандемии коронавируса, а работы в цирке были остановлены в 2021 году.

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В цирке Челябинска возобновился капитальный ремонт. На проведение строительных работ Министерство культуры РФ выделило более 80 млн рублей. «Сам проект еще не согласован государственной экспертизой, но в здании достаточно строительных работ, которые можно проводить и без проекта. Этим мы и займемся до конца 2022 года», — рассказал «Первому областному» директор цирка Рихард Илгач. Внешний вид зала и разделение по секторам не изменятся. Планируется обновить кресла, увеличить дистанцию между рядами, оборудовать специальные места для инвалидов. Ремонт цирка начали в 2019 году в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС. В ходе ремонта снесли цирковое общежитие. Саммиты не состоялись из-за пандемии коронавируса, а работы в цирке были остановлены в 2021 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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