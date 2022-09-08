В челябинском цирке возобновили ремонт

В цирке Челябинска возобновился капитальный ремонт. На проведение строительных работ Министерство культуры РФ выделило более 80 млн рублей.
«Сам проект еще не согласован государственной экспертизой, но в здании достаточно строительных работ, которые можно проводить и без проекта. Этим мы и займемся до конца 2022 года», — рассказал «Первому областному» директор цирка Рихард Илгач.
Внешний вид зала и разделение по секторам не изменятся. Планируется обновить кресла, увеличить дистанцию между рядами, оборудовать специальные места для инвалидов.
Ремонт цирка начали в 2019 году в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС. В ходе ремонта снесли цирковое общежитие. Саммиты не состоялись из-за пандемии коронавируса, а работы в цирке были остановлены в 2021 году.
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