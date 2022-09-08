Украинским беженцам в Свердловской области предлагают работу в Донбассе

09 сентября 2022 в 17:01 Размер текста - 17 +

Многие города на освобожденных территориях нуждаются в восстановлении Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Переселенцам с Украины, получившим временное убежище в России, сотрудники центров занятости Свердловской области предлагают поехать работать в Донбасс, а также в Херсонскую или Запорожскую области. Об этом URA.RU рассказали беженцы, разместившиеся в пункте временного проживания в Полевском. «На работу нам пока устроиться трудно, хотя многие российские документы уже оформлены. Приходили работники из центра занятости, предлагали ехать восстанавливать Донбасс, с официальным трудоустройством и так далее. Но пока желающих не нашлось: люди только вырвались из-под обстрелов и не хотят возвращаться обратно», — объяснил один из переселенцев с Запорожья. На интерактивном портале Департамента по труду и занятости населения Свердловской области действительно есть официальное предложение для граждан Украины, ДНР и ЛНР, прибывающих в регион. Им предлагается работа в Донецкой и Луганской республиках, Херсонской и Запорожской областях. Перечень вакансий обширен: агроном, водитель, бухгалтер, психолог, психиатр, ветеринар, инженер, корреспондент, повар, тракторист, музыкальный руководитель и прочее. Оплата в среднем предлагается порядка 15-20 тысяч рублей. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу свердловского Департамента по труду и занятости населения. Там рекомендовали направить официальный запрос. Ответ на него на момент публикации получен не был. Ранее URA.RU писало о беженцах, которые замерзают без теплой одежды на Урале. Читатели агентства организовали сбор вещей. Поучаствовать в нем можно любому жителю региона. Телефон для связи 8 912 612 79 81. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Переселенцам с Украины, получившим временное убежище в России, сотрудники центров занятости Свердловской области предлагают поехать работать в Донбасс, а также в Херсонскую или Запорожскую области. Об этом URA.RU рассказали беженцы, разместившиеся в пункте временного проживания в Полевском. «На работу нам пока устроиться трудно, хотя многие российские документы уже оформлены. Приходили работники из центра занятости, предлагали ехать восстанавливать Донбасс, с официальным трудоустройством и так далее. Но пока желающих не нашлось: люди только вырвались из-под обстрелов и не хотят возвращаться обратно», — объяснил один из переселенцев с Запорожья. На интерактивном портале Департамента по труду и занятости населения Свердловской области действительно есть официальное предложение для граждан Украины, ДНР и ЛНР, прибывающих в регион. Им предлагается работа в Донецкой и Луганской республиках, Херсонской и Запорожской областях. Перечень вакансий обширен: агроном, водитель, бухгалтер, психолог, психиатр, ветеринар, инженер, корреспондент, повар, тракторист, музыкальный руководитель и прочее. Оплата в среднем предлагается порядка 15-20 тысяч рублей. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу свердловского Департамента по труду и занятости населения. Там рекомендовали направить официальный запрос. Ответ на него на момент публикации получен не был. Ранее URA.RU писало о беженцах, которые замерзают без теплой одежды на Урале. Читатели агентства организовали сбор вещей. Поучаствовать в нем можно любому жителю региона. Телефон для связи 8 912 612 79 81.