08 сентября 2022

Депутат гордумы Екатеринбурга сообщил об агрессивном южанине с пистолетом. Видео

Депутат гордумы Екатеринбурга Жуков заметил неизвестного, направляющего пистолет на людей
© Служба новостей «URA.RU»
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По словам Жукова, южанин направлял пистолет на прохожих Фото:

В Екатеринбурге неизвестный южанин в машине пытался познакомиться с девушками и направлял на прохожих пистолет. Об этом сообщил депутат екатеринбургской гордумы, президент фонда «Город без наркотиков» Тимофей Жуков.

«Непрерывно плюющий тип начинает доставать пистолет из машины и наводить на пешеходов. Еще метров через 20 поднимает руку с пистолетом вверх и показательно так перезаряжает перед проезжающими машинами и идущими пешеходами», — написал Жуков в своем telegram-канале.

Он заметил подозрительного мужчину в районе улицы Черепанова. Кроме этого, мужчина, предположительно, приставал к девушкам и предлагал им поехать с ним. Когда южанину сделали замечание он уехал, не став вступать в конфликт.

URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. «В полицию по данному факту никто не обращался. Сотрудники территориального ОВД проверят данную информацию», — сообщили в ведомстве.

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Обновлено 9 сентября 17.42 (15.42 мск): внесены изменения в четвертый абзац нововсти.

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В Екатеринбурге неизвестный южанин в машине пытался познакомиться с девушками и направлял на прохожих пистолет. Об этом сообщил депутат екатеринбургской гордумы, президент фонда «Город без наркотиков» Тимофей Жуков. «Непрерывно плюющий тип начинает доставать пистолет из машины и наводить на пешеходов. Еще метров через 20 поднимает руку с пистолетом вверх и показательно так перезаряжает перед проезжающими машинами и идущими пешеходами», — написал Жуков в своем telegram-канале. Он заметил подозрительного мужчину в районе улицы Черепанова. Кроме этого, мужчина, предположительно, приставал к девушкам и предлагал им поехать с ним. Когда южанину сделали замечание он уехал, не став вступать в конфликт. URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. «В полицию по данному факту никто не обращался. Сотрудники территориального ОВД проверят данную информацию», — сообщили в ведомстве. Обновлено 9 сентября 17.42 (15.42 мск): внесены изменения в четвертый абзац нововсти.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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