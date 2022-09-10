Секретарь совета при Путине оценил уровень организации выборов в Тамбовской области

По словам ответственного секретаря СПЧ при президенте РФ в Тамбовской области, выборы организованны на высоком уровне Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Выборы в Тамбовской области организованы на высоком уровне. Об этом сообщил ответственный секретарь Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Александр Точенов.

«9 и 10 сентября побывал на ряде избирательных участков в Тамбове, Мичуринске, а сегодня, 10 сентября, в Кирсановском районе. Общее впечатление позитивное. Спокойная, деловая атмосфера, общительные и квалифицированные руководители и члены УИК. Пообщался с наблюдателями, понял высокий уровень их заинтересованности в обеспечении честности и прозрачности выборов, в том числе, при подведении результатов голосования», — отметил Точенов.

Также секретарь совета при президенте РФ отметил высокую явку избирателей по итогам первого дня голосования. Она составила 26,21%. В настоящий момент, по данным Центра общественного наблюдения, нарушений, которые могли бы повлиять на ход голосования, нет.

Ранее URA.RU сообщало, что президент РФ Владимир Путин оценил удобство онлайн-голосования на выборах. Он воспользовался возможностью отдать голос дистанционно и принял участие в голосовании, не выходя из рабочего кабинета. Также глава Тамбовской области проголосовал на выборах сразу после открытия участков.

В России с 9 сентября стартовали выборы в нескольких субъектах РФ. В Москве проходят выборы в местные советы депутатов. Кроме того, проходят выборы 15 глав субъектов Федерации и депутатов 6 законодательных органов государственной власти. Единый день голосования объявлен в воскресенье, 11 сентября.