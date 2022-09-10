Фейковый кандидат в свердловские губернаторы устроил погром на избирательном участке. Видео

В соцсетях распространяют фейковое видео погрома на избирательном участке в Свердловской области

11 сентября 2022 в 16:43 Размер текста - 17 +

Видео в соцсетях с «погромом» на избирательном участке, с участием несуществующего кандидата Ивана Краснова, оказалось фейком Фото: читатель URA.RU В единый день голосования в Свердловской области в социальных сетях начали распространять видео, на котором неизвестный, якобы, устроил погром на одном из избирательных участков. Мужчина представился «кандидатом Иваном Красновым» и устроил скандал из-за того, что его не внесли в бюллетень. «Я кандидат Иван Краснов! Почему меня нет в бюллетене? Я должен быть! Ты меня не успокаивай, почему меня нет?!», — кричит «кандидат» на видео. После нескольких замечаний от «членов избирательной комиссии» мужчина устраивает погром, начинает бросать на пол бумаги и срывать со стен плакаты. В Центре общественного наблюдения Свердловской области уже заявили, что видео является фейковым. «Специалисты ЦОН внимательно проанализировали увиденные кадры и пришли к однозначному выводу: видео является фейковым. В помещении расклеены информационные плакаты, отличающиеся от тех, которые находятся на всех избирательных участках: на них другой порядок расположения информации о кандидатах», — отметили в ЦОН. Также в Центре отметили, что «бюллетени» на видео представляют собой распечатанный текст на обычной бумаге. Настоящие — имеют зеленоватый оттенок, на них стоит печать, проставлены подписи членов УИК. Кроме того, каких-либо сообщений о подобном инциденте в избирком не поступало. Ранее URA.RU рассказывало, что в центре Екатеринбурга появились агитационные листовки от представителя КПРФ Ивана Краснова, однако в партии отрицают наличие такого кандидата на выборы. В листовках фейковый депутат обещал разрушить Ельцин Центр. В постановочном видео, опубликованном в соцсетях, плакаты на стенах отличаются от настоящих Фото: ЦОН Свердловской области

В единый день голосования в Свердловской области в социальных сетях начали распространять видео, на котором неизвестный, якобы, устроил погром на одном из избирательных участков. Мужчина представился «кандидатом Иваном Красновым» и устроил скандал из-за того, что его не внесли в бюллетень. «Я кандидат Иван Краснов! Почему меня нет в бюллетене? Я должен быть! Ты меня не успокаивай, почему меня нет?!», — кричит «кандидат» на видео. После нескольких замечаний от «членов избирательной комиссии» мужчина устраивает погром, начинает бросать на пол бумаги и срывать со стен плакаты. В Центре общественного наблюдения Свердловской области уже заявили, что видео является фейковым. «Специалисты ЦОН внимательно проанализировали увиденные кадры и пришли к однозначному выводу: видео является фейковым. В помещении расклеены информационные плакаты, отличающиеся от тех, которые находятся на всех избирательных участках: на них другой порядок расположения информации о кандидатах», — отметили в ЦОН. Также в Центре отметили, что «бюллетени» на видео представляют собой распечатанный текст на обычной бумаге. Настоящие — имеют зеленоватый оттенок, на них стоит печать, проставлены подписи членов УИК. Кроме того, каких-либо сообщений о подобном инциденте в избирком не поступало. Ранее URA.RU рассказывало, что в центре Екатеринбурга появились агитационные листовки от представителя КПРФ Ивана Краснова, однако в партии отрицают наличие такого кандидата на выборы. В листовках фейковый депутат обещал разрушить Ельцин Центр.