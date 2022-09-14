В Металлургическом районе Челябинска перекроют дороги

15 сентября 2022 в 09:55 Размер текста - 17 +

Дорогу по улице Румянцева закроют из-за ремонта на тепломагистрали Фото: Илья Московец © URA.RU В Металлургическом районе Челябинска на несколько часов на протяжение двух недель будут перекрывать движение на участке улицы Румянцева. Как сообщает пресс-служба комитета дорожного хозяйства города, из-за перекрытия изменится схема движения общественного транспорта. «В связи с ремонтными работами на тепломагистрали ежедневно с 10:00 до 15:00 закрывается движение транспорта в северном направлении (при движении от центра) на участке от дома № 15 до дома № 29 по улице Румянцева. Ремонтные работы будут длиться с 15 до 30 сентября», — сообщили URA.RU в пресс-службе комитета. Общественный транспорт из-за перекрытия будет ходить по следующим маршрутам: № 7 АМЗ — Пети Калмыкова — ДК Строителей — Черкасская — АМЗ;

№ 14 ПКиО — Пети Калмыкова — ДК Строителей — Черкасская — ПкиО;

№ 15 ПКиО — Шоссе Металлургов — Жукова — Богдана Хмельницкого — Румянцева — 60-летия Октября — ЧМК (в сторону центра по действующей трассе);

№ 16 ЮУрГУ — Шоссе Металлургов — Жукова — Богдана Хмельницкого — Румянцева — 60-летия Октября — ЧМК (в сторону центра по действующей трассе);

№ 31 Академика Королева — Шоссе Металлургов — Жукова — Богдана Хмельницкого — Сталеваров — 60-летия Октября — ЧМК (в строну Северо-запада по действующей трассе);

№ 41 в Аэропорт: Черкасская — Шоссе Металлургов — Жукова — Богдана Хмельницкого — Сталеваров — Шоссе Металлургов — Аэропорт (из Аэропорта по действующей трассе);

№ 93с Сад Авиатор 2 — Шоссе Металлургов — Жукова — Богдана Хмельницкого — Румянцева — 60-летия Октября — ЧМК (в сторону сада Авиатор 2 по действующей трассе).

В Металлургическом районе Челябинска на несколько часов на протяжение двух недель будут перекрывать движение на участке улицы Румянцева. Как сообщает пресс-служба комитета дорожного хозяйства города, из-за перекрытия изменится схема движения общественного транспорта. «В связи с ремонтными работами на тепломагистрали ежедневно с 10:00 до 15:00 закрывается движение транспорта в северном направлении (при движении от центра) на участке от дома № 15 до дома № 29 по улице Румянцева. Ремонтные работы будут длиться с 15 до 30 сентября», — сообщили URA.RU в пресс-службе комитета. Общественный транспорт из-за перекрытия будет ходить по следующим маршрутам: