14 сентября 2022
13 сентября 2022

В Металлургическом районе Челябинска перекроют дороги

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, светофор, знак стоп, объезд, город, благоустройство, бкад, ремонт автодороги
Дорогу по улице Румянцева закроют из-за ремонта на тепломагистрали Фото:

В Металлургическом районе Челябинска на несколько часов на протяжение двух недель будут перекрывать движение на участке улицы Румянцева. Как сообщает пресс-служба комитета дорожного хозяйства города, из-за перекрытия изменится схема движения общественного транспорта.

«В связи с ремонтными работами на тепломагистрали ежедневно с 10:00 до 15:00 закрывается движение транспорта в северном направлении (при движении от центра) на участке от дома № 15 до дома № 29 по улице Румянцева. Ремонтные работы будут длиться с 15 до 30 сентября», — сообщили URA.RU в пресс-службе комитета.

Общественный транспорт из-за перекрытия будет ходить по следующим маршрутам:

  • № 7 АМЗ — Пети Калмыкова — ДК Строителей — Черкасская — АМЗ;
  • № 14 ПКиО — Пети Калмыкова — ДК Строителей — Черкасская — ПкиО;
  • № 15 ПКиО — Шоссе Металлургов — Жукова — Богдана Хмельницкого — Румянцева — 60-летия Октября — ЧМК (в сторону центра по действующей трассе);
  • № 16 ЮУрГУ — Шоссе Металлургов — Жукова — Богдана Хмельницкого — Румянцева — 60-летия Октября — ЧМК (в сторону центра по действующей трассе);
  • № 31 Академика Королева — Шоссе Металлургов — Жукова — Богдана Хмельницкого — Сталеваров — 60-летия Октября — ЧМК (в строну Северо-запада по действующей трассе);
  • № 41 в Аэропорт: Черкасская — Шоссе Металлургов — Жукова — Богдана Хмельницкого — Сталеваров — Шоссе Металлургов — Аэропорт (из Аэропорта по действующей трассе);
  • № 93с Сад Авиатор 2 — Шоссе Металлургов — Жукова — Богдана Хмельницкого — Румянцева — 60-летия Октября — ЧМК (в сторону сада Авиатор 2 по действующей трассе).

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»

В Металлургическом районе Челябинска на несколько часов на протяжение двух недель будут перекрывать движение на участке улицы Румянцева. Как сообщает пресс-служба комитета дорожного хозяйства города, из-за перекрытия изменится схема движения общественного транспорта. «В связи с ремонтными работами на тепломагистрали ежедневно с 10:00 до 15:00 закрывается движение транспорта в северном направлении (при движении от центра) на участке от дома № 15 до дома № 29 по улице Румянцева. Ремонтные работы будут длиться с 15 до 30 сентября», — сообщили URA.RU в пресс-службе комитета. Общественный транспорт из-за перекрытия будет ходить по следующим маршрутам:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...