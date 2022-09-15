На парня надели наручники и увезли в отдел
В центре Екатеринбурга, возле ТЦ «Гринвич», полиция провела жесткое задержание молодого человека. Об этом URA.RU рассказал один из очевидцев.
«Около „Гринвича“ двое полицейских скрутили пацана, тот истошно орал. Был с девушкой. Надели наручники и увели в подземный переход», — поделился собеседник. По его предположению, у парня при себе были наркотики.
«Данный гражданин был доставлен в территориальный ОВД за нарушение общественного порядка. В настоящее время рассматривается вопрос о его привлечении у установленной законом ответственности», — прокомментировали в УМВД.
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