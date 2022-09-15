Перевернувшаяся фура перекрыла трассу М5 «Урал» под Златоустом. Фото

16 сентября 2022 в 22:52 Размер текста - 17 +

Автомобили пускают в объезд через Златоуст Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Грузовик перевернулся на трассе Москва — Челябинск в районе Златоуста (Челябинская область). В результате происшествия дорога оказалась перекрыта. «В 20:10 на 1739-м километре автодороги Москва-Челябинск на территории Златоустовского городского округа водитель 1990 года рождения, управляя грузовым автомобилем Volvo с полуприцепом, не справился с управлением совершил опрокидывание. В результате ДТП пострадавших нет», — сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области. На трассе в месте опрокидывания грузовика работает спецтехника. Четыре дополнительных экипажа ДПС следят за восстановлением движения. Объезд организован через Златоуст. УГИБДД по Челябинской области УГИБДД по Челябинской области

Грузовик перевернулся на трассе Москва — Челябинск в районе Златоуста (Челябинская область). В результате происшествия дорога оказалась перекрыта. «В 20:10 на 1739-м километре автодороги Москва-Челябинск на территории Златоустовского городского округа водитель 1990 года рождения, управляя грузовым автомобилем Volvo с полуприцепом, не справился с управлением совершил опрокидывание. В результате ДТП пострадавших нет», — сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области. На трассе в месте опрокидывания грузовика работает спецтехника. Четыре дополнительных экипажа ДПС следят за восстановлением движения. Объезд организован через Златоуст.