15 сентября 2022

Перевернувшаяся фура перекрыла трассу М5 «Урал» под Златоустом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Обрушение надземного перехода на трассе Челябинск -Курган. Курган, автомобильная пробка, трасса челябинск курган
Автомобили пускают в объезд через Златоуст Фото:

Грузовик перевернулся на трассе Москва — Челябинск в районе Златоуста (Челябинская область). В результате происшествия дорога оказалась перекрыта.

«В 20:10 на 1739-м километре автодороги Москва-Челябинск на территории Златоустовского городского округа водитель 1990 года рождения, управляя грузовым автомобилем Volvo с полуприцепом, не справился с управлением совершил опрокидывание. В результате ДТП пострадавших нет», — сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области.

На трассе в месте опрокидывания грузовика работает спецтехника. Четыре дополнительных экипажа ДПС следят за восстановлением движения. Объезд организован через Златоуст.

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Грузовик перевернулся на трассе Москва — Челябинск в районе Златоуста (Челябинская область). В результате происшествия дорога оказалась перекрыта. «В 20:10 на 1739-м километре автодороги Москва-Челябинск на территории Златоустовского городского округа водитель 1990 года рождения, управляя грузовым автомобилем Volvo с полуприцепом, не справился с управлением совершил опрокидывание. В результате ДТП пострадавших нет», — сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области. На трассе в месте опрокидывания грузовика работает спецтехника. Четыре дополнительных экипажа ДПС следят за восстановлением движения. Объезд организован через Златоуст.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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