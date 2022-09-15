Грузовик перевернулся на трассе Москва — Челябинск в районе Златоуста (Челябинская область). В результате происшествия дорога оказалась перекрыта.
«В 20:10 на 1739-м километре автодороги Москва-Челябинск на территории Златоустовского городского округа водитель 1990 года рождения, управляя грузовым автомобилем Volvo с полуприцепом, не справился с управлением совершил опрокидывание. В результате ДТП пострадавших нет», — сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области.
На трассе в месте опрокидывания грузовика работает спецтехника. Четыре дополнительных экипажа ДПС следят за восстановлением движения. Объезд организован через Златоуст.
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