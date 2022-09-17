17 сентября 2022
16 сентября 2022

Суд в Миассе обязал собственников снести базу отдыха на Тургояке

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Михалкова Юлия на акции по уборке мусора на озере Тургояк. Челябинск , природа, лето, природа урала, релаксация, отдых, уральский край, климат, отпуск, внутренний туризм, вода, туризм, экология, озеро тургояк
В суд на владельцев базы подало министерство экологии региона Фото:

Суд в Миассе (Челябинская область) обязал владельцев базы отдыха «Золотые пески» освободить от строений береговую полосу озера Тургояк. Об этом говорится в письме министерства экологии Челябинской области одному из местных активистов.

«По вопросу использования земельных и лесных участков ООО „Эко-группа“ в границах охранной зоны памятника природы отмечаем, что в Миасском городском суде Челябинской области 13.09.2022 года рассмотрен и удовлетворен иск министерства к ООО „Эко-группа“ о признании действий незаконными. Возложены обязанности освободить береговую полосу», — говорится в документе минэкологии, который опубликован в паблике «Свободный Миасс» в соцсети «ВКонтакте».

ООО «Эко-группа» (Златоуст) ранее демонтировало три строения на береговой полосе озера Тургояк, они оказались затоплены. Участок земли, на котором располагается база отдыха, компания арендует у администрации города.

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Суд в Миассе (Челябинская область) обязал владельцев базы отдыха «Золотые пески» освободить от строений береговую полосу озера Тургояк. Об этом говорится в письме министерства экологии Челябинской области одному из местных активистов. «По вопросу использования земельных и лесных участков ООО „Эко-группа“ в границах охранной зоны памятника природы отмечаем, что в Миасском городском суде Челябинской области 13.09.2022 года рассмотрен и удовлетворен иск министерства к ООО „Эко-группа“ о признании действий незаконными. Возложены обязанности освободить береговую полосу», — говорится в документе минэкологии, который опубликован в паблике «Свободный Миасс» в соцсети «ВКонтакте». ООО «Эко-группа» (Златоуст) ранее демонтировало три строения на береговой полосе озера Тургояк, они оказались затоплены. Участок земли, на котором располагается база отдыха, компания арендует у администрации города.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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