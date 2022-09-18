Киев обратился к РФ из-за украинских военнопленных

Запрос об украинских военнопленных, пострадавших при обстреле колонии в Еленовке направлен омбудсмену РФ Татьяне Москальковой. Об этом сообщил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
«На данный момент мы не получили информацию об именах пострадавших, но обращаемся с запросом об этом как напрямую — к госпоже [омбудсмену РФ Татьяне] Москальковой, так и через посредничество ООН и МККК», — написал в telegram-канале Лубинец. Он дополнил, что готов лично прибыть в Еленовку для оценки всех фактов и общения со свидетелями обстрелов, ранеными
Ранее сообщалось, что украинскими войсками был нанесен удар из HIMARS по колонии ДНР в Еленовке. Там содержались украинские военнопленные. Киев пытался ударом по СИЗО в Еленовке запугать украинских военных, намеревающихся сдаться в плен, заявил замминистра обороны России Александр Фомин.
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Запрос об украинских военнопленных, пострадавших при обстреле колонии в Еленовке направлен омбудсмену РФ Татьяне Москальковой. Об этом сообщил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец. «На данный момент мы не получили информацию об именах пострадавших, но обращаемся с запросом об этом как напрямую — к госпоже [омбудсмену РФ Татьяне] Москальковой, так и через посредничество ООН и МККК», — написал в telegram-канале Лубинец. Он дополнил, что готов лично прибыть в Еленовку для оценки всех фактов и общения со свидетелями обстрелов, ранеными Ранее сообщалось, что украинскими войсками был нанесен удар из HIMARS по колонии ДНР в Еленовке. Там содержались украинские военнопленные. Киев пытался ударом по СИЗО в Еленовке запугать украинских военных, намеревающихся сдаться в плен, заявил замминистра обороны России Александр Фомин.