В Магнитогорске завершили поиск пропавшей пенсионерки

21 сентября 2022 в 23:00 Размер текста - 17 +

Пенсионерка вышла к людям спустя трое суток поисков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Магнитогорске Челябинской области пропавшая 76-летняя женщина спустя трое суток поисков самостоятельно вышла к воротам садового товарищества, где была опознана охранниками по ориентировке спасательного отряда. Об этом сообщили в профильной группе спасотряда «Альфа-Спас» в соцсетях. «Вечером 20 сентября поступила заявка на поиск Воротягиной З.И., 1946 г. р., пропавшей 18.09.2022. Волонтеры отряда до двух часов ночи работали совместно с сотрудниками правоохранительных органов на месте предполагаемого нахождения пропавшей, но результатов не было. Сегодня вечером пропавшая самостоятельно вышла к воротам СНТ „Металлург-2“, была опознана по ориентировке охранниками, которые и сообщили о бабушке в отдел полиции и нашему координатору», — уточнили в группе «ЧООО ПСО „АЛЬФА-СПАС“ г. Магнитогорск» во «ВКонтакте» В спасотряде сообщили URA.RU, что дважды выезжали на поиски бабушки, однако сработала именно ориентировка. Координаторы посоветовали неравнодушным людям внимательно отнестись к приметам пропавших, что может оказать существенную помощь в их поиске.

В Магнитогорске Челябинской области пропавшая 76-летняя женщина спустя трое суток поисков самостоятельно вышла к воротам садового товарищества, где была опознана охранниками по ориентировке спасательного отряда. Об этом сообщили в профильной группе спасотряда «Альфа-Спас» в соцсетях. «Вечером 20 сентября поступила заявка на поиск Воротягиной З.И., 1946 г. р., пропавшей 18.09.2022. Волонтеры отряда до двух часов ночи работали совместно с сотрудниками правоохранительных органов на месте предполагаемого нахождения пропавшей, но результатов не было. Сегодня вечером пропавшая самостоятельно вышла к воротам СНТ „Металлург-2“, была опознана по ориентировке охранниками, которые и сообщили о бабушке в отдел полиции и нашему координатору», — уточнили в группе «ЧООО ПСО „АЛЬФА-СПАС“ г. Магнитогорск» во «ВКонтакте» В спасотряде сообщили URA.RU, что дважды выезжали на поиски бабушки, однако сработала именно ориентировка. Координаторы посоветовали неравнодушным людям внимательно отнестись к приметам пропавших, что может оказать существенную помощь в их поиске.