20 сентября 2022

В Магнитогорске завершили поиск пропавшей пенсионерки

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Пенсионерка вышла к людям спустя трое суток поисков Фото:

В Магнитогорске Челябинской области пропавшая 76-летняя женщина спустя трое суток поисков самостоятельно вышла к воротам садового товарищества, где была опознана охранниками по ориентировке спасательного отряда. Об этом сообщили в профильной группе спасотряда «Альфа-Спас» в соцсетях.

«Вечером 20 сентября поступила заявка на поиск Воротягиной З.И., 1946 г. р., пропавшей 18.09.2022. Волонтеры отряда до двух часов ночи работали совместно с сотрудниками правоохранительных органов на месте предполагаемого нахождения пропавшей, но результатов не было. Сегодня вечером пропавшая самостоятельно вышла к воротам СНТ „Металлург-2“, была опознана по ориентировке охранниками, которые и сообщили о бабушке в отдел полиции и нашему координатору», — уточнили в группе «ЧООО ПСО „АЛЬФА-СПАС“ г. Магнитогорск» во «ВКонтакте»

В спасотряде сообщили URA.RU, что дважды выезжали на поиски бабушки, однако сработала именно ориентировка. Координаторы посоветовали неравнодушным людям внимательно отнестись к приметам пропавших, что может оказать существенную помощь в их поиске.

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В Магнитогорске Челябинской области пропавшая 76-летняя женщина спустя трое суток поисков самостоятельно вышла к воротам садового товарищества, где была опознана охранниками по ориентировке спасательного отряда. Об этом сообщили в профильной группе спасотряда «Альфа-Спас» в соцсетях. «Вечером 20 сентября поступила заявка на поиск Воротягиной З.И., 1946 г. р., пропавшей 18.09.2022. Волонтеры отряда до двух часов ночи работали совместно с сотрудниками правоохранительных органов на месте предполагаемого нахождения пропавшей, но результатов не было. Сегодня вечером пропавшая самостоятельно вышла к воротам СНТ „Металлург-2“, была опознана по ориентировке охранниками, которые и сообщили о бабушке в отдел полиции и нашему координатору», — уточнили в группе «ЧООО ПСО „АЛЬФА-СПАС“ г. Магнитогорск» во «ВКонтакте» В спасотряде сообщили URA.RU, что дважды выезжали на поиски бабушки, однако сработала именно ориентировка. Координаторы посоветовали неравнодушным людям внимательно отнестись к приметам пропавших, что может оказать существенную помощь в их поиске.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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