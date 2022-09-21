Омбудсмен Татьяна Мерзлякова заявила, что в Свердловской области появятся новые вытрезвители

Татьяна Мерзлякова после поездки в Сургут рассказала о появлении в Свердловской области платных вытрезвителей (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова сообщила, что в регионе откроют платный вытрезвитель. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» она написала, что в таком месте «жителям гарантировано спасение жизни».

«В нашей области мы будем открывать вытрезвитель. Не волнуйтесь за счет посетителей столь комфортного заведения. Ночь в нем обойдется в четыре тысячи рублей, а если денег нет и не предвидится, отправят на работу. Уют, чистота и спасение жизни здесь гарантировано», — написала Мерзлякова.

Она раскрыла появление такого вытрезвителя после своей рабочей поездки в Сургут (Тюменская область), где посетила вытрезвитель «с целью изучения опыта». Омбудсмен добавила, что такое место добавит жителям региона безопасности. «Жители будут в безопасности: пьяные и в состоянии наркотического опьянения совершают преступления куда чаще трезвых людей», — резюмировала Мерзлякова.

Омбудсмен Мерзлякова посетила вытрезвитель в Сургуте Фото: страница Татьяны Мерзляковой в соцсети «ВКонтакте»