21 сентября 2022

Омбудсмен назвала место, где свердловчанам гарантируют спасение жизни. Фото

Омбудсмен Татьяна Мерзлякова заявила, что в Свердловской области появятся новые вытрезвители
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Проект «Прямая линия» при участии советника Президента России Валерия Фадеева. Екатеринбург, мерзлякова татьяна
Татьяна Мерзлякова после поездки в Сургут рассказала о появлении в Свердловской области платных вытрезвителей (архивное фото) Фото:

Уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова сообщила, что в регионе откроют платный вытрезвитель. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» она написала, что в таком месте «жителям гарантировано спасение жизни».

«В нашей области мы будем открывать вытрезвитель. Не волнуйтесь за счет посетителей столь комфортного заведения. Ночь в нем обойдется в четыре тысячи рублей, а если денег нет и не предвидится, отправят на работу. Уют, чистота и спасение жизни здесь гарантировано», — написала Мерзлякова.

Она раскрыла появление такого вытрезвителя после своей рабочей поездки в Сургут (Тюменская область), где посетила вытрезвитель «с целью изучения опыта». Омбудсмен добавила, что такое место добавит жителям региона безопасности. «Жители будут в безопасности: пьяные и в состоянии наркотического опьянения совершают преступления куда чаще трезвых людей», — резюмировала Мерзлякова.

Омбудсмен Мерзлякова посетила вытрезвитель в Сургуте
Фото:
Так выглядит вытрезвитель в Сургуте (Тюменская область)
Фото:

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Уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова сообщила, что в регионе откроют платный вытрезвитель. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» она написала, что в таком месте «жителям гарантировано спасение жизни». «В нашей области мы будем открывать вытрезвитель. Не волнуйтесь за счет посетителей столь комфортного заведения. Ночь в нем обойдется в четыре тысячи рублей, а если денег нет и не предвидится, отправят на работу. Уют, чистота и спасение жизни здесь гарантировано», — написала Мерзлякова. Она раскрыла появление такого вытрезвителя после своей рабочей поездки в Сургут (Тюменская область), где посетила вытрезвитель «с целью изучения опыта». Омбудсмен добавила, что такое место добавит жителям региона безопасности. «Жители будут в безопасности: пьяные и в состоянии наркотического опьянения совершают преступления куда чаще трезвых людей», — резюмировала Мерзлякова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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