Силовики раскрыли схему мошенничества осужденного директора свердловской школы

Директор свердловской школы-интерната Константин Рычков забирал деньги у сотрудников

Суд назначен Константину Рычкову штраф 200 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Директор свердловской школы-интерната Константин Рычков, который оштрафован на 200 тысяч за мошенничество, забирал выплаты у работников и назначал их сам себе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«В 2020 году Рычков издавал приказы о материальной помощи работникам учреждения, а также начислении им выплат стимулирующего характера, которые впоследствии по его указанию работники обналичивали и часть сумм передавали ему», — сообщили в пресс-службе. Кроме этого, по информации ведомства, по такой же схеме Рычков забирал деньги у бухгалтера.

Пятеро работников, согласившиеся отдать директору часть выплат, в сумме принесли Рычкову 100 тысяч рублей. Кроме этого, директор начислял выплаты и сам себе, получив таким образом около 70 тысяч.

Суд Серова назначил директору штраф в 200 тысяч рублей. Рычков должен будет компенсировать все, что незаконно получил во время работы директором. Лишать свободы его не стали.

Ранее в Екатеринбурге задерживали директора одной из спортивных школ, подозреваемого в коррупции. Его отправили под стражу до выяснения приговора.