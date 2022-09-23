Пермские военкоматы переходят на усиленный режим работы из-за мобилизации

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Военкомат мотовилихинского района, ул.Урадьская 113. Пермь., военкомат, мобилизация, резервисты
Военкоматы будут работать и выходные Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Военные комиссариаты в Пермском крае изменили режим работы в связи с объявленной частичной мобилизацией. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали источники, близкие к силовым структурам. Так, военный комиссариат Мотовилихинского и Орджоникидзевского района Перми будет работать и в выходные дни.

«В выходные дни в военкомате будут работать некоторые сотрудники», — сказал инсайдер. Военкомат Гайнского муниципального округа переходит на круглосуточный режим работы.

Получить комментарии в военкомате Пермского края не удалось. Там посоветовали обратиться в пресс-службу центрального военного округа. Ранее URA.RU сообщало, что пермяки активно приходят к военкоматам для отправки на военную службу.

В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. В Минобороны РФ сообщали, что призовут 300 тысяч человек. С 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины.

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Военные комиссариаты в Пермском крае изменили режим работы в связи с объявленной частичной мобилизацией. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали источники, близкие к силовым структурам. Так, военный комиссариат Мотовилихинского и Орджоникидзевского района Перми будет работать и в выходные дни. «В выходные дни в военкомате будут работать некоторые сотрудники», — сказал инсайдер. Военкомат Гайнского муниципального округа переходит на круглосуточный режим работы. Получить комментарии в военкомате Пермского края не удалось. Там посоветовали обратиться в пресс-службу центрального военного округа. Ранее URA.RU сообщало, что пермяки активно приходят к военкоматам для отправки на военную службу. В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. В Минобороны РФ сообщали, что призовут 300 тысяч человек. С 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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