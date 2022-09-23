Алексей Текслер встретился с офицерами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил военкомат в Троицке (Челябинская область), где идет мобилизация. Он встретился с офицерами и заслушал доклад о ходе мобилизации.

«Несколько офицеров запаса отправляются на сборы в Чебаркуль. Напутствовал парней, пожелал удачи и успешного выполнения всех задач. Другие мобилизованные прибыли по повестке, проходят медкомиссию», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Текслер отметил, что мобилизация в регионе в целом организована. В Троицке медкомиссию проходят порядка 100 человек из Троицка, Троицкого и Октябрьского районов.

«Отмечаю общий настрой: все понимают важность момента и его значимость для будущего нашей страны. Также поговорил с родными. Семьи, конечно, переживают за своих, будем их поддерживать», — написал Текслер.