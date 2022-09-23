23 сентября 2022

Губернатор Текслер напутствовал мобилизованных челябинцев в Троицке. Видео

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Алексей Текслер на объезде по проблемным дорогам Челябинска. Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер встретился с офицерами Фото:
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил военкомат в Троицке (Челябинская область), где идет мобилизация. Он встретился с офицерами и заслушал доклад о ходе мобилизации.

«Несколько офицеров запаса отправляются на сборы в Чебаркуль. Напутствовал парней, пожелал удачи и успешного выполнения всех задач. Другие мобилизованные прибыли по повестке, проходят медкомиссию», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Текслер отметил, что мобилизация в регионе в целом организована. В Троицке медкомиссию проходят порядка 100 человек из Троицка, Троицкого и Октябрьского районов.

«Отмечаю общий настрой: все понимают важность момента и его значимость для будущего нашей страны. Также поговорил с родными. Семьи, конечно, переживают за своих, будем их поддерживать», — написал Текслер.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил военкомат в Троицке (Челябинская область), где идет мобилизация. Он встретился с офицерами и заслушал доклад о ходе мобилизации. «Несколько офицеров запаса отправляются на сборы в Чебаркуль. Напутствовал парней, пожелал удачи и успешного выполнения всех задач. Другие мобилизованные прибыли по повестке, проходят медкомиссию», — написал глава региона в своем Telegram-канале. Текслер отметил, что мобилизация в регионе в целом организована. В Троицке медкомиссию проходят порядка 100 человек из Троицка, Троицкого и Октябрьского районов. «Отмечаю общий настрой: все понимают важность момента и его значимость для будущего нашей страны. Также поговорил с родными. Семьи, конечно, переживают за своих, будем их поддерживать», — написал Текслер.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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