24 сентября 2022

В Свердловской области продлили штормовое предупреждение

© Служба новостей «URA.RU»
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Ветер-вандал Курган, сломанное дерево
В регионе обещают сильный ветер и дождь с мокрым снегом Фото:

В Свердловской области 26 сентября ожидается сильный ветер, дождь и мокрый снег. Предупреждение о непогоде опубликовало свердловское управление МЧС в telegram-канале.

«Внимание! 26 сентября местами в Свердловской области ожидаются усиление ветра до 22 м/с, очень сильные дожди, утром и днем с мокрым снегом, гололед, налипание мокрого снега на провода», — говорится в сообщении спасателей.

Ранее URA.RU сообщало, что Уральское управление Гидрометцентра опубликовало предупреждение о заморозках. Ночью 25 и 26 сентября температура воздуха опустится ниже нуля градусов.

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В Свердловской области 26 сентября ожидается сильный ветер, дождь и мокрый снег. Предупреждение о непогоде опубликовало свердловское управление МЧС в telegram-канале. «Внимание! 26 сентября местами в Свердловской области ожидаются усиление ветра до 22 м/с, очень сильные дожди, утром и днем с мокрым снегом, гололед, налипание мокрого снега на провода», — говорится в сообщении спасателей. Ранее URA.RU сообщало, что Уральское управление Гидрометцентра опубликовало предупреждение о заморозках. Ночью 25 и 26 сентября температура воздуха опустится ниже нуля градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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