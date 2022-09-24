В Свердловской области продлили штормовое предупреждение

25 сентября 2022 в 14:34 Размер текста - 17 +

В регионе обещают сильный ветер и дождь с мокрым снегом Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Свердловской области 26 сентября ожидается сильный ветер, дождь и мокрый снег. Предупреждение о непогоде опубликовало свердловское управление МЧС в telegram-канале. «Внимание! 26 сентября местами в Свердловской области ожидаются усиление ветра до 22 м/с, очень сильные дожди, утром и днем с мокрым снегом, гололед, налипание мокрого снега на провода», — говорится в сообщении спасателей. Ранее URA.RU сообщало, что Уральское управление Гидрометцентра опубликовало предупреждение о заморозках. Ночью 25 и 26 сентября температура воздуха опустится ниже нуля градусов.

В Свердловской области 26 сентября ожидается сильный ветер, дождь и мокрый снег. Предупреждение о непогоде опубликовало свердловское управление МЧС в telegram-канале. «Внимание! 26 сентября местами в Свердловской области ожидаются усиление ветра до 22 м/с, очень сильные дожди, утром и днем с мокрым снегом, гололед, налипание мокрого снега на провода», — говорится в сообщении спасателей. Ранее URA.RU сообщало, что Уральское управление Гидрометцентра опубликовало предупреждение о заморозках. Ночью 25 и 26 сентября температура воздуха опустится ниже нуля градусов.