В Свердловской области продлили штормовое предупреждение

В регионе обещают сильный ветер и дождь с мокрым снегом
В Свердловской области 26 сентября ожидается сильный ветер, дождь и мокрый снег. Предупреждение о непогоде опубликовало свердловское управление МЧС в telegram-канале.
«Внимание! 26 сентября местами в Свердловской области ожидаются усиление ветра до 22 м/с, очень сильные дожди, утром и днем с мокрым снегом, гололед, налипание мокрого снега на провода», — говорится в сообщении спасателей.
Ранее URA.RU сообщало, что Уральское управление Гидрометцентра опубликовало предупреждение о заморозках. Ночью 25 и 26 сентября температура воздуха опустится ниже нуля градусов.
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