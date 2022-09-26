Свердловским бойцам ФСБ, участвующим в боевых действиях на Украине, присвоят особый статус

Заксобрание Свердловской области приняло поправки о присвоении статуса ветерана военнослужащим ФСБ

27 сентября 2022 в 13:24 Размер текста - 17 +

Военнослужащие ФСБ из Свердловской области могут рассчитывать на ветеранские льготы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащие ФСБ в Свердловской области, участвующих в боевых действиях на границе с Украиной, ДНР и ЛНР, будут причислены к ветеранам боевых действий, которые получают все соответствующие льготы. Такие поправки приняли депутаты заксобрания, передает корреспондент URA.RU. В июле Госдума предложила изменить Федеральный закон «О ветеранах». Согласно инициативе, бойцы органов ФСБ, участвующие в отражении атак на территорию России, могут рассчитывать на ветеранский статус. Чтобы региональные законы соответствовали федеральным, в Свердловской области предложили принять такую же поправку. «К ветеранам боевых действий также относятся военнослужащие органов ФСБ, в том числе уволенные в запас, выполнявшие задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ, а также в ходе вооруженной провокации на границе России и приграничных территориях субъектов, прилегающих к районам проведения специальной военной операции на территории Украины, ДНР и ЛНР», — описал инициативу депутат Вячеслав Погудин. Парламент единогласно поддержал законопроект в первом чтении. За принятие поправок высказались все 44 присутствующих депутата. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о спецоперации на территории Украины. По словам главы государства, ее главными целями должны были стать денацификация и демилитаризация. Власти РФ уверяли, что приняли решение ввести на Украину войска для помощи жителям республик. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Военнослужащие ФСБ в Свердловской области, участвующих в боевых действиях на границе с Украиной, ДНР и ЛНР, будут причислены к ветеранам боевых действий, которые получают все соответствующие льготы. Такие поправки приняли депутаты заксобрания, передает корреспондент URA.RU. В июле Госдума предложила изменить Федеральный закон «О ветеранах». Согласно инициативе, бойцы органов ФСБ, участвующие в отражении атак на территорию России, могут рассчитывать на ветеранский статус. Чтобы региональные законы соответствовали федеральным, в Свердловской области предложили принять такую же поправку. «К ветеранам боевых действий также относятся военнослужащие органов ФСБ, в том числе уволенные в запас, выполнявшие задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ, а также в ходе вооруженной провокации на границе России и приграничных территориях субъектов, прилегающих к районам проведения специальной военной операции на территории Украины, ДНР и ЛНР», — описал инициативу депутат Вячеслав Погудин. Парламент единогласно поддержал законопроект в первом чтении. За принятие поправок высказались все 44 присутствующих депутата. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о спецоперации на территории Украины. По словам главы государства, ее главными целями должны были стать денацификация и демилитаризация. Власти РФ уверяли, что приняли решение ввести на Украину войска для помощи жителям республик.