26 сентября 2022

Беженец из Лисичанска на референдуме в Челябинске: «Хочу, чтобы дети могли спокойно ходить в школу». Видео

Беженец из Лисичанска на референдуме в Челябинске: «Хочу, чтобы дети могли спокойно ходить в школу». Видео
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Референдум. Челябинск , референдум
Беженец Евгений отдал свой голос за вступление освобожденных территорий в состав РФ Фото:
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Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Житель ЛНР Евгений проголосовал на референдуме в Челябинске за присоединение к РФ. чтобы в родном Лисичанске больше не было постоянных обстрелов, а дети могли спокойно ходить в школу. Об этом он рассказал URA.RU.

«Приехал в Челябинск в связи со сложившейся ситуацией. Здесь у меня родственники. Там [в Лисичанске] все оставил и уехал, просто обстановка там неприятная. А я хочу, чтобы дети могли спокойно ходить в школу», — рассказал URA.RU житель Лисичанска.

На данный момент Евгений живет у родных. Вернутся к друзьям и близким житель Луганской народной республики планирует после присоединения региона к России.

Референдум по вхождению освобожденных территорий в состав РФ проводился с 23 по 27 сентября. На всех освобожденных территориях явка превысила 50% и мероприятия были признаны состоявшимися. В Челябинске проживает около 500 беженцев. Все они смогли принять участие в голосовании.

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Житель ЛНР Евгений проголосовал на референдуме в Челябинске за присоединение к РФ. чтобы в родном Лисичанске больше не было постоянных обстрелов, а дети могли спокойно ходить в школу. Об этом он рассказал URA.RU. «Приехал в Челябинск в связи со сложившейся ситуацией. Здесь у меня родственники. Там [в Лисичанске] все оставил и уехал, просто обстановка там неприятная. А я хочу, чтобы дети могли спокойно ходить в школу», — рассказал URA.RU житель Лисичанска. На данный момент Евгений живет у родных. Вернутся к друзьям и близким житель Луганской народной республики планирует после присоединения региона к России. Референдум по вхождению освобожденных территорий в состав РФ проводился с 23 по 27 сентября. На всех освобожденных территориях явка превысила 50% и мероприятия были признаны состоявшимися. В Челябинске проживает около 500 беженцев. Все они смогли принять участие в голосовании.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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