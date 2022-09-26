Житель ЛНР Евгений проголосовал на референдуме в Челябинске за присоединение к РФ. чтобы в родном Лисичанске больше не было постоянных обстрелов, а дети могли спокойно ходить в школу. Об этом он рассказал URA.RU.
«Приехал в Челябинск в связи со сложившейся ситуацией. Здесь у меня родственники. Там [в Лисичанске] все оставил и уехал, просто обстановка там неприятная. А я хочу, чтобы дети могли спокойно ходить в школу», — рассказал URA.RU житель Лисичанска.
На данный момент Евгений живет у родных. Вернутся к друзьям и близким житель Луганской народной республики планирует после присоединения региона к России.
Референдум по вхождению освобожденных территорий в состав РФ проводился с 23 по 27 сентября. На всех освобожденных территориях явка превысила 50% и мероприятия были признаны состоявшимися. В Челябинске проживает около 500 беженцев. Все они смогли принять участие в голосовании.
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