Свердловчанина мобилизовали, несмотря на гипертонию и больные почки

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Отправка мобилизованных от кинотеатра
Сергея планируют отправить на сборы в Ростов-на-Дону Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

В Екатеринбурге мобилизовали 41-летнего Сергея Кузнецова, у которого больные почки и гипертония. В военкомате обещали провести медкомиссию, но по факту никакого медосмотра не было. Сергея планируют отправить на сборы в Ростов-на-Дону, но пока он находится в 32-м военном городке. Об этом URA.RU сообщила тетя мужчины Вера Барышева.

«Моего племянника Сергея Кузнецова, которому 41 год, мобилизовали. С 2018 года Сережа состоит на учете — у него больные почки и гипертония. Он даже взял выписку за последние пять лет. Когда он пришел в военкомат и показал справки, ему сказали, что будет медосмотр. Но по факту никакого медосмотра не было. Племянник служил в военной части 3275 почти 20 лет назад, по ВУС он простой стрелок», — говорит Вера.

По словам женщины, 24 сентября Сергея первый раз вызвали в военкомат. «Изначально ему дали повестку на 3 октября, но потом переиграли. Сережу хотели 29 числа в Ростов отправить, но пока этого не произошло. Сейчас мой племянник находится в 32-м военном городке», — рассказала женщина.

Редакция агентства направила официальный запрос в пресс-службе Центрального военной округа (ЦВО). На момент публикации ответа не поступило.

Сергей предоставил медицинскую выписку в военкомат, но все равно попал под мобилизацию
Фото:

Ранее URA.RU писало, что свердловчанина Виталия Жирякова вернули из учебного центра, куда его направили в рамках частичной мобилизации. 44-летний мужчина воспитывает ребенка с тяжелой формой ДЦП. В военкомате не стали слушать доводы Жирякова о тяжело больной дочери. Супруга Ульяна обратилась за помощью в Общероссийский народный фронт (ОНФ). Общественники помогли вернуть мужчину домой.

Указ о частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).

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В Екатеринбурге мобилизовали 41-летнего Сергея Кузнецова, у которого больные почки и гипертония. В военкомате обещали провести медкомиссию, но по факту никакого медосмотра не было. Сергея планируют отправить на сборы в Ростов-на-Дону, но пока он находится в 32-м военном городке. Об этом URA.RU сообщила тетя мужчины Вера Барышева. «Моего племянника Сергея Кузнецова, которому 41 год, мобилизовали. С 2018 года Сережа состоит на учете — у него больные почки и гипертония. Он даже взял выписку за последние пять лет. Когда он пришел в военкомат и показал справки, ему сказали, что будет медосмотр. Но по факту никакого медосмотра не было. Племянник служил в военной части 3275 почти 20 лет назад, по ВУС он простой стрелок», — говорит Вера. По словам женщины, 24 сентября Сергея первый раз вызвали в военкомат. «Изначально ему дали повестку на 3 октября, но потом переиграли. Сережу хотели 29 числа в Ростов отправить, но пока этого не произошло. Сейчас мой племянник находится в 32-м военном городке», — рассказала женщина. Редакция агентства направила официальный запрос в пресс-службе Центрального военной округа (ЦВО). На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU писало, что свердловчанина Виталия Жирякова вернули из учебного центра, куда его направили в рамках частичной мобилизации. 44-летний мужчина воспитывает ребенка с тяжелой формой ДЦП. В военкомате не стали слушать доводы Жирякова о тяжело больной дочери. Супруга Ульяна обратилась за помощью в Общероссийский народный фронт (ОНФ). Общественники помогли вернуть мужчину домой. Указ о частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).
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