В Магнитогорске мужчина сломал руку, выпав на ходу из маршрутки

Супруга пострадавшего разыскивает в соцсетях очевидцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Магнитогорске Челябинской области мужчина получил перелом руки при падении из маршрутного такси №47. Водитель маршрутки уехал, оставив пассажира на дороге. Супруга пострадавшего сообщила в соцсетях, что разыскивает очевидцев происшествия.

«30 сентября в районе 5:40—6:00 муж выпал из маршрутки №47, ехал на работу в ММК (Магнитогорский металлургический комбинат — прим.ред). Во время движения резко открылась дверь и он вылетел из маршрутки прямо на асфальт, в итоге сломал руку, порвал всю одежду. Водитель даже не вышел; не узнав состояния, уехал», — сообщила на условиях анонимности супруга пострадавшего в сообществе «Черное&Белое Магнитогорск„в соцсети ‚ВКонтакте‘.

Автор поста добавила, что водитель остановился и увидел, что пострадавший махнул ему рукой, чтобы тот ехал. По ее словам, муж после перелома был в шоковом состоянии и подал такой сигнал, потому что не мог встать. Теперь супруга ищет очевидцев.

В комментариях многие участники сообщества пожелали мужчине скорейшего выздоровления и выразили негодование по поводу поступка водителя. Некоторые пользователи заявили, что это ДТП, поэтому водителю нужно было вызвать инспекторов ГИБДД и скорую помощь. Другие отметили, что пострадавший сам махнул рукой водителю.

«Есть ПДД, водитель обязан вызвать скорую и ГИБДД, причем тут отмашка? У пострадавшего шок», — указала оппонентам Анна С.

Часть сообщества обвинили мужчину в том, что тот пытался проехать в переполненном транспорте. С ними поспорили работники комбината, указав на проблемы с перевозкой пассажиров, особенно в часы пик.

«Раньше и из автобусов выпадали. Всю жизнь проблема с общественным транспортом», — сказала Валерия С.