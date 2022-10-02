Свердловчанин пожаловался Куйвашеву, что его не отправляют добровольцем на спецоперацию

03 октября 2022 в 16:14 Размер текста - 17 +

Первоуралец пожаловался, что его не хотят мобилизовать и отправить на передовую Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Житель Первоуральска (Свердловская область) Антон Ляляскин пожаловался губернатору Свердловской области Владимиру Куйвашеву, что его не отправили добровольцем для участия в спецоперации. Свое письмо с жалобой мужчина опубликовал на своей странице во «ВКонтакте». «Я не до конца понимаю происходящего, почти каждый день езжу в военкомат и говорю: „заберите меня, я доброволец“. В ответ мне перенесли мобилизацию четыре раза, а не понимаю я именно того момента, когда листаю новости: призвали непригодного, либо призвали нежелающего участвовать в СВО, но их отправили, при этом имеются добровольцы вроде меня (не только я, в нашем городе как оказалось, много желающих). Я написал обращение в МО РФ, губернатору, ответа не последовало, видимо сейчас много дел, поэтому решил просто написать здесь, на своей странице», — написал он. 21 сентября президент РФ Владимир Путин сообщил о подписании указа о частичной мобилизации. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи) — при этом проходящих срочную службу по призыву в зону конфликта направлять не будут, часть категорий населения также мобилизации не подлежит.

Житель Первоуральска (Свердловская область) Антон Ляляскин пожаловался губернатору Свердловской области Владимиру Куйвашеву, что его не отправили добровольцем для участия в спецоперации. Свое письмо с жалобой мужчина опубликовал на своей странице во «ВКонтакте». «Я не до конца понимаю происходящего, почти каждый день езжу в военкомат и говорю: „заберите меня, я доброволец“. В ответ мне перенесли мобилизацию четыре раза, а не понимаю я именно того момента, когда листаю новости: призвали непригодного, либо призвали нежелающего участвовать в СВО, но их отправили, при этом имеются добровольцы вроде меня (не только я, в нашем городе как оказалось, много желающих). Я написал обращение в МО РФ, губернатору, ответа не последовало, видимо сейчас много дел, поэтому решил просто написать здесь, на своей странице», — написал он. 21 сентября президент РФ Владимир Путин сообщил о подписании указа о частичной мобилизации. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи) — при этом проходящих срочную службу по призыву в зону конфликта направлять не будут, часть категорий населения также мобилизации не подлежит.