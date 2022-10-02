02 октября 2022

Свердловчанин пожаловался Куйвашеву, что его не отправляют добровольцем на спецоперацию

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Первоуралец пожаловался, что его не хотят мобилизовать и отправить на передовую Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Житель Первоуральска (Свердловская область) Антон Ляляскин пожаловался губернатору Свердловской области Владимиру Куйвашеву, что его не отправили добровольцем для участия в спецоперации. Свое письмо с жалобой мужчина опубликовал на своей странице во «ВКонтакте».

«Я не до конца понимаю происходящего, почти каждый день езжу в военкомат и говорю: „заберите меня, я доброволец“. В ответ мне перенесли мобилизацию четыре раза, а не понимаю я именно того момента, когда листаю новости: призвали непригодного, либо призвали нежелающего участвовать в СВО, но их отправили, при этом имеются добровольцы вроде меня (не только я, в нашем городе как оказалось, много желающих). Я написал обращение в МО РФ, губернатору, ответа не последовало, видимо сейчас много дел, поэтому решил просто написать здесь, на своей странице», — написал он.

21 сентября президент РФ Владимир Путин сообщил о подписании указа о частичной мобилизации. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи) — при этом проходящих срочную службу по призыву в зону конфликта направлять не будут, часть категорий населения также мобилизации не подлежит.

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Житель Первоуральска (Свердловская область) Антон Ляляскин пожаловался губернатору Свердловской области Владимиру Куйвашеву, что его не отправили добровольцем для участия в спецоперации. Свое письмо с жалобой мужчина опубликовал на своей странице во «ВКонтакте». «Я не до конца понимаю происходящего, почти каждый день езжу в военкомат и говорю: „заберите меня, я доброволец“. В ответ мне перенесли мобилизацию четыре раза, а не понимаю я именно того момента, когда листаю новости: призвали непригодного, либо призвали нежелающего участвовать в СВО, но их отправили, при этом имеются добровольцы вроде меня (не только я, в нашем городе как оказалось, много желающих). Я написал обращение в МО РФ, губернатору, ответа не последовало, видимо сейчас много дел, поэтому решил просто написать здесь, на своей странице», — написал он. 21 сентября президент РФ Владимир Путин сообщил о подписании указа о частичной мобилизации. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи) — при этом проходящих срочную службу по призыву в зону конфликта направлять не будут, часть категорий населения также мобилизации не подлежит.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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