Реформатор Конституции анонсировал изменения в главный закон страны

Сенатор Клишас: принятие в состав РФ новых территорий потребует поправок в Конституцию

04 октября 2022 в 12:58 Размер текста - 17 +

Клишас анонсировал внесение поправок в Конституцию РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России Процедура принятия в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей завершится внесением поправок в Конституцию РФ. Поправки подготовлены на основании соответствующего указа президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас на заседании верхней палаты парламента, посвященном ратификации договоров о присоединении освобожденных территорий к России. Ранее на заседании члены Совфеда единогласно проголосовали за ратификацию договоров. Указ Путина о присоединении новых регионов был принят на основе результатов референдумов, которые прошли во всех четырех территориях с 23 по 27 сентября. В Запорожье за вхождение в состав РФ проголосовали 93,11% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в ДНР — 99,23%. Плебисциты на этих территориях признаны состоявшимися.

Процедура принятия в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей завершится внесением поправок в Конституцию РФ. Поправки подготовлены на основании соответствующего указа президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас на заседании верхней палаты парламента, посвященном ратификации договоров о присоединении освобожденных территорий к России. Ранее на заседании члены Совфеда единогласно проголосовали за ратификацию договоров. Указ Путина о присоединении новых регионов был принят на основе результатов референдумов, которые прошли во всех четырех территориях с 23 по 27 сентября. В Запорожье за вхождение в состав РФ проголосовали 93,11% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в ДНР — 99,23%. Плебисциты на этих территориях признаны состоявшимися.