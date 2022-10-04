Реформатор Конституции анонсировал изменения в главный закон страны

Сенатор Клишас: принятие в состав РФ новых территорий потребует поправок в Конституцию
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Сенатор Андрей Клишас на прессконференции в МИА
Клишас анонсировал внесение поправок в Конституцию РФ Фото:
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Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России

Процедура принятия в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей завершится внесением поправок в Конституцию РФ. Поправки подготовлены на основании соответствующего указа президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас на заседании верхней палаты парламента, посвященном ратификации договоров о присоединении освобожденных территорий к России.

Ранее на заседании члены Совфеда единогласно проголосовали за ратификацию договоров. Указ Путина о присоединении новых регионов был принят на основе результатов референдумов, которые прошли во всех четырех территориях с 23 по 27 сентября. В Запорожье за вхождение в состав РФ проголосовали 93,11% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в ДНР — 99,23%. Плебисциты на этих территориях признаны состоявшимися.

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Процедура принятия в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей завершится внесением поправок в Конституцию РФ. Поправки подготовлены на основании соответствующего указа президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас на заседании верхней палаты парламента, посвященном ратификации договоров о присоединении освобожденных территорий к России. Ранее на заседании члены Совфеда единогласно проголосовали за ратификацию договоров. Указ Путина о присоединении новых регионов был принят на основе результатов референдумов, которые прошли во всех четырех территориях с 23 по 27 сентября. В Запорожье за вхождение в состав РФ проголосовали 93,11% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в ДНР — 99,23%. Плебисциты на этих территориях признаны состоявшимися.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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